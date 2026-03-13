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Grupo gaúcho Ável alcança R$ 16 bilhões sob gestão e acelera expansão

Com 41 mil clientes em todo o país, companhia nascida no Rio Grande do Sul encerrou 2025 com R$ 150 milhões em receita e aposta em wealth management para crescer

Os sócios-fundadores do grupo Ável, Fernando Pisa e Marcelo Cincão (Maicon Hinrichsen/Divulgação)

Os sócios-fundadores do grupo Ável, Fernando Pisa e Marcelo Cincão (Maicon Hinrichsen/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 13 de março de 2026 às 13h54.

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O Grupo Ável, plataforma independente de investimentos nascida no Rio Grande do Sul, alcançou R$ 16 bilhões em ativos sob gestão, atendendo 41 mil clientes em todo o país, e projeta chegar a R$ 200 milhões em receita em 2026, após encerrar 2025 acima de R$ 150 milhões.

Com expansão nacional acelerada e reforço nas áreas de planejamento financeiro e wealth management, a companhia agora mira um objetivo mais ambicioso: atingir R$ 100 bilhões sob gestão até 2030.

Quando fundaram a operação, em 2019, os amigos e hoje sócios Fernando Pisa e Marcelo Cincão tinham clareza de que não queriam apenas montar um escritório de investimentos. A ambição era maior: construir uma estrutura empresarial com cultura de performance, escala nacional e proposta de valor que ultrapassasse a assessoria tradicional.

Sete anos depois, o projeto ganhou escala. O grupo acompanha hoje mais de R$ 16 bilhões em ativos distribuídos entre 41 mil clientes em todo o país, consolidando presença entre os principais escritórios independentes do Sul e do Sudeste.

“Desde o início, pensamos a empresa como grupo. Estruturamos processos, governança e formação de pessoas para sustentar crescimento de longo prazo, não somente ciclos de mercado”, afirma o CEO do Grupo Ável, Fernando Pisa.

A virada digital

Um dos pontos de inflexão da trajetória ocorreu ainda no primeiro ano de operação. Em 2019, quando o mercado de assessoria ainda dependia majoritariamente de relacionamento presencial, o Grupo Ável apostou no uso estruturado de marketing digital para captar clientes em outros estados.

A estratégia ajudou a romper a barreira geográfica e abriu caminho para uma expansão nacional acelerada. Já em 2020, a empresa atingia o primeiro R$ 1 bilhão sob custódia, um marco que antecipava a curva de crescimento observada nos anos seguintes.

“O digital nos permitiu acessar mercados como São Paulo e Rio de Janeiro muito antes de termos presença física. Foi a nossa virada de chave”, diz o co-CEO do Grupo Ável, Marcelo Cincão. “Enquanto muitos competiam localmente, nós já pensávamos em escala”, completa.

Hoje, embora mantenha raízes sólidas no Sul, o grupo concentra clientes nos principais estados econômicos do país, com forte presença no eixo São Paulo–Rio de Janeiro.

O novo momento da companhia também é marcado por um reposicionamento estratégico. O Grupo Ável consolidou oficialmente suas verticais de Planejamento Financeiro e Wealth Management, ampliando a proposta de valor para além da intermediação de investimentos.

A estrutura passa a atuar de forma integrada em frentes como organização da vida financeira, gestão patrimonial, planejamento sucessório, estruturação fiscal e estratégias internacionais.“A assessoria é uma parte da jornada. Nosso papel é organizar a vida financeira do cliente e estruturar patrimônio para atravessar gerações”, reforça Pisa.

O movimento acompanha uma demanda crescente, especialmente entre empresários e famílias de alta renda, por soluções mais sofisticadas e personalizadas. O cenário de juros elevados, mudanças tributárias e busca por diversificação internacional reforçou a procura por estratégias mais estruturadas de gestão patrimonial.

Formação de talentos

Outro diferencial competitivo da companhia está na formação de profissionais. Ano após ano, o grupo figura entre aqueles com maior número de assessores no ranking Top 100 do país, reflexo de uma cultura interna baseada em capacitação contínua e metas claras de performance.

A estratégia combina geração estruturada de leads, treinamento técnico e um modelo de gestão empresarial. Segundo os sócios, essa abordagem distancia a empresa do perfil tradicional de escritórios mais pulverizados.

“O mercado amadureceu. Não basta ser um bom assessor, é preciso oferecer um produto sólido. Precisamos ter estrutura, inteligência de dados e escala para garantir segurança e credibilidade ao nosso cliente”, afirma Cincão.

Próximo ciclo

Se o primeiro ciclo da companhia foi marcado pela aceleração, o próximo será também de consolidação institucional. O foco agora está em fortalecer a marca própria, ampliar verticais especializadas e sustentar o crescimento orgânico com robustez operacional.

Com R$ 16 bilhões sob gestão, mais de R$ 150 milhões em receita em 2025 e meta de R$ 200 milhões em 2026, o Grupo Ável entra em uma nova etapa de maturidade.

O que começou no Rio Grande do Sul como uma aposta entre amigos hoje se apresenta como uma plataforma nacional em expansão, com ambição de transformar escala em relevância duradoura — e alcançar R$ 100 bilhões sob gestão até o fim da década.

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