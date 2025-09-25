Grupo DVT transforma cultura sertaneja em palco para grandes negócios

No último sábado, Jaguariúna viveu uma noite histórica. Mais de 50 mil pessoas lotaram o Red Park para cantar em coro com Jorge & Mateus, Luan Santana e Wesley Safadão. O público recorde marcou o início da edição 2025 do Jaguariúna Rodeo Festival, que se consolidou como um dos maiores eventos do país — e que vai muito além da música.

Por trás do espetáculo, está o Grupo DVT, responsável por transformar a cultura sertaneja em uma plataforma nacional de entretenimento e negócios milionários.

“Os rodeios e festivais sertanejos são a maior plataforma de entretenimento do país, com mais gente presente nas arenas do que em estádios de futebol”, afirma Gui Marconi, sócio-diretor do grupo. “O que fazemos é reunir as principais etapas do Circuito num projeto de alto nível e projeção que representa a força cultural do segmento e o tamanho desse negócio.”

Fundado nos anos 1990, quando começou vendendo cerveja em Barretos, o DVT se tornou um dos mais completos grupos de entretenimento do Brasil. Hoje, reúne seis empresas que atuam de forma complementar — da concepção e produção de eventos até marketing de influência, venda de tickets, gestão de dados e tecnologia.

“Nosso diferencial é entender a cadeia do entretenimento de ponta a ponta. Garantimos a entrega e a conexão genuína com o público, desde a campanha até a experiência completa no evento”, resume Marconi.

Circuito sertanejo

O grupo é responsável pela engrenagem de mais de 40 eventos pelo Brasil, com destaque para os seis que compõem o Circuito Sertanejo: Barretos, Jaguariúna, Caldas, Ribeirão Preto, Londrina e Pedro Leopoldo.

Só em Barretos, na celebração de 70 anos da festa em agosto, mais de um milhão de visitantes circularam pelo Parque do Peão. A edição também entrou para a história ao esgotar, em menos de 24 horas, 200 unidades numeradas da Amarok edição especial, criada para a data. “Um case como esse só acontece quando contamos, com criatividade e experiências disruptivas, uma história verdadeira, para que o público se sinta parte ao comprar uma caminhonete”, explica o executivo.

Gui Marconi, sócio diretor do Grupo DVT: orgulhoso em participar da história dos principais eventos do Brasil

Lives na pandemia

Durante a pandemia, a empresa redesenhou toda a sua operação para realizar mais de 300 lives musicais, que somaram 1 bilhão de visualizações e lançaram a Brahma Duplo Malte, hoje uma das cervejas mais vendidas do país. “Esse período nos mostrou que o sertanejo também é uma potência publicitária, com capacidade de gerar resultados imediatos para grandes marcas”, lembra Marconi.

O know-how do DVT não se limita ao sertanejo. Seja no rodeio, no carnaval, no rap ou no pagode, a missão do grupo, diz o executivo, é conectar marcas ao público de forma autêntica. Foi assim com a Ballantine’s, que levou para o circuito a campanha global Stay True. “Primeiro mergulhamos no posicionamento e nos objetivos da marca, para entender aonde se quer chegar. A partir daí, pensamos em como conectá-la de forma autêntica à jornada do consumidor”, diz.

A força desse modelo de negócios se traduz em números. Em Barretos, dez grandes marcas, como Brahma, Pepsi, Tim, Ipiranga e Sicoob, tiveram suas estratégias desenhadas pelo grupo. O banco, por exemplo, foi responsável pela pré-venda exclusiva dos ingressos, alcançando 8,3 milhões de pessoas nas redes sociais e garantindo milhões de reais em bilheteria antecipada.

Agora, com os olhos voltados para Jaguariúna, o DVT reforça sua aposta em “poucos e bons projetos”, capazes de unir cultura, experiência e alto nível de entrega. “Temos muito orgulho em construir e participar da história dos principais eventos do Brasil. O futuro do entretenimento passa por quem sabe contar histórias que emocionam o público e, ao mesmo tempo, geram negócios relevantes para as marcas”, conclui Marconi.