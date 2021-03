Grupo Dreamers, do Rock in Rio, faz sociedade com empresa de marketing

O Grupo Dreamers, do qual fazem parte a Artplan e o Rock in Rio, acaba de anunciar a sociedade com a V4 Company, franqueadora especializada em vendas regionais por meio de plataformas de mídia. A empresa tem o propósito de fomentar vendas em e-commerce com análise de dados para comércios regionais. A novidade complementa o serviço já prestado pela Convert, unidade de negócio do Grupo focada em negócios digitais com um olhar macro.

A V4, se torna a 16ª unidade de negócios do Dreamers. Há oito anos no mercado, a empresa conta com mais de 150 franqueados por todo o Brasil. Atualmente, a empresa apresenta mais de 1.200 clientes espalhados por todo o país e participou do investimento de mais de R$20 milhões em marketing digital.

"Nosso esforço está concentrado em trazer, cada vez mais, sinergia entre as empresas do Grupo Dreamers. A capacidade de coleta de dados e leitura rápida de cenários da V4 nos tornará ainda mais eficientes nas mais diferentes ocasiões. Esta sociedade vai fortalecer muito nossa holding e a V4 poderá atuar lado a lado com outras empresas do Grupo, como a Convert, fomentando vendas em e-commerce mediante a análise de dados com atenção voltada a cada proprietário de comércio e franquias regionais.", diz Rodolfo Medina, presidente executivo do Grupo Dreamers.

Os quatro pilares estratégicos que definem a metodologia de trabalho da V4 Company são tráfego, engajamento, conversão e retenção. A empresa já realizou trabalhos para empresas como Melissa, Lojas Lebes, Lugano, Mobilis, Ortobom, Emagresse, entre outras. "Nossa ambição é tornar a V4 Company a empresa de performance mais reconhecida mundialmente e o ingresso no Grupo Dreamers nos deixa mais perto deste objetivo", diz Dener Lippert, CEO da V4 Company.

A empresa, porém, não revela o valor de aquisição da V4. Na pandemia a comunicação se torna ainda mais estratégica nos negócios do Grupo. "A exigência cresceu muito e os consumidores, de diferentes segmentos, querem saber exatamente o que estão consumindo e o posicionamentos das marcas, inclusive perante a sociedade. E, mesmo em um cenário tão desafiador, seguimos agregando nossas empresas e com escopos muito estratégicos para atender todas as demandas", afirma Medina. Já durante a pandemia a empresa relançou a holding, que passou de Grupo Artplan à Grupo Dreamers, e lançou três novas: FUN, Convert e Next.

