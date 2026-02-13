Grupo do PR anuncia mudanças e acelera rumo a R$ 1 bihão em faturamento

O Grupo Vellore, sediado em Pinhais, na região etropolitana de Curitiba, entrou oficialmente em uma nova fase de sua trajetória ao anunciar uma evolução em sua estrutura de governança como parte do plano estratégico que prevê triplicar o faturamento até 2030, com a meta de alcançar R$ 1 bilhão em receitas anuais.

O movimento marca a transição do fundador Paulo Velloso Ribeiro para a presidência do Conselho Consultivo, posição de caráter estratégico, enquanto Laufran Wosniak, executivo com 13 anos de casa, assume como CEO e passa a liderar as áreas executivas e operacionais da companhia. A Vellore atua no mercado nacional nos segmentos de iluminação, ferramentas, materiais elétricos, utilidades, construção e jardinagem.

A mudança é resultado de um processo de amadurecimento construído ao longo dos últimos anos, com foco em eficiência operacional, transformação digital, fortalecimento da cultura organizacional e preparação de lideranças internas.

Os números refletem essa estratégia. O grupo registrou crescimento de cerca de 80% no faturamento, atingindo R$ 327 milhões em 2025, em um ritmo acima da média do setor. “Estamos entrando em uma nova fase, que exige novas ideias, mais tecnologia e um olhar voltado para o futuro, sem abrir mão da nossa cultura. A transição foi pensada para garantir continuidade, solidez e evolução”, afirma Paulo Velloso Ribeiro.

A nomeação de Wosniak reforça a valorização de talentos desenvolvidos dentro da própria companhia. Ao longo de sua trajetória no grupo, o executivo passou por áreas estratégicas como tecnologia da informação, operações industriais, logística, qualidade e planejamento estratégico. Nos últimos anos, liderou a agenda de transformação digital e inovação corporativa, que hoje sustenta o plano de expansão da empresa.

Entre os projetos sob sua condução estão o lançamento da Iluzze, varejo especializado em iluminação, a digitalização da Sob Medida — que cresceu 80% em 2025 — e a estruturação da Vellore Ventures, braço voltado à inovação e novos negócios. “O Grupo Vellore construiu uma cultura sólida, baseada em eficiência, inovação e foco no cliente. Meu compromisso é preservar o que nos trouxe até aqui e acelerar a próxima etapa de crescimento com consistência e visão de longo prazo”, diz o novo CEO.

Movimento estratégico

Embora o nome Vellore seja recente, a história do grupo começou há mais de duas décadas com a criação da Foxlux, que se consolidou nacionalmente nos segmentos de iluminação, materiais elétricos, ferramentas e utilidades domésticas, tornando-se presença constante no varejo especializado e na casa do consumidor brasileiro.

O salto de escala veio em 2018, com a incorporação da Famastil, fundada em 1953 e uma das marcas mais tradicionais do setor na América do Sul, movimento que ampliou o portfólio, fortaleceu a atuação junto ao público profissional e consolidou a presença nacional do grupo.

Em 2020, a reorganização estratégica deu origem ao Grupo Vellore como holding, integrando marcas, operações e visão de longo prazo sob um propósito unificador: transformar o mundo ao redor por meio do desenvolvimento contínuo do profissional técnico e do hobbista.

Hoje, a companhia opera com mais de 1.200 SKUs no portfólio, presença em mais de sete mil pontos de venda ativos em todo o Brasil, exportações para sete países, além de certificações como ISO 9001 e OEA e reconhecimentos de mercado como prêmios Top of Mind do setor.

Para sustentar o plano de crescimento até 2030, o grupo aposta em uma combinação de expansão orgânica e movimentos estratégicos, com foco em aquisições (M&A), entrada em novas categorias, investimentos em Indústria 4.0, inovação contínua e fortalecimento de práticas de ESG.

Segundo a companhia, a nova estrutura de governança foi desenhada justamente para sustentar esse ciclo de expansão com disciplina financeira, previsibilidade e visão de longo prazo, posicionando o Grupo Vellore para um novo patamar de escala no mercado nacional.