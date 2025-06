Grupo de e-commerce de moda premium investe R$ 185 milhões para ser braço direito das varejistas

O Icomm Group, dono das plataformas Shop2gether e OQVestir, inicia 2025 com nova liderança e um plano agressivo de investimentos. Sob o comando do CEO João Almendra, que traz mais de 20 anos de experiência no varejo e expertise em inovação tecnológica, o grupo anuncia aporte de 185 milhões de reais. A aposta é reforçar sua posição como parceiro estratégico das varejistas no e-commerce de luxo, oferecendo curadoria exclusiva, atendimento premium e tecnologia avançada para melhorar a experiência do consumidor.

Fundado em 2017 a partir da fusão das duas marcas, o Icomm opera hoje com um portfólio de cerca de 550 marcas, entre coleções exclusivas e produtos desenvolvidos em parceria. Entre os clientes estão Arezzo, New Balance, Veja, Adidas e Nike. Entre as grifes estão Animale, Calvin Klein e Silvia Braz. A estratégia do grupo visa atuar como canal complementar aos e-commerces próprios das grifes, ampliando a presença digital sem competir diretamente com as lojas físicas.

O investimento de 185 milhões será dividido entre tecnologia (40 milhões de reais), moda feminina (80 milhões) e moda masculina (50 milhões), refletindo o foco em diversificar e fortalecer segmentos, com destaque para o masculino, que cresce aceleradamente.

“Temos um trabalho estratégico e robusto para os próximos meses, com foco em inovação, tecnologia e serviço de excelência”, afirma João Almendra. Com o suporte da nova liderança, o grupo busca superar desafios como a migração tecnológica, a alta concorrência e a resistência do consumidor premium à migração para o digital.

O Icomm Group atua como parceiro estratégico das marcas, oferecendo um canal digital que agrega valor pela curadoria e atendimento especializado. A estretégia da companhia inclui exclusividades e coleções cápsula, diferenciais que mantêm a fidelidade do consumidor mesmo com a concorrência crescente no mercado de luxo digital.

Em 2024, o grupo faturou 370 milhões de reais, crescimento de 5%, apesar dos desafios da migração tecnológica e ajustes operacionais. Para os próximos três anos, a projeção é de crescimento de 30%, apoiada na expansão das categorias, aprimoramento da experiência do cliente e consolidação da oferta exclusiva.

Logística verticalizada para agilidade e controle

O centro de distribuição verticalizado em Extrema (MG) é fundamental para a operação. Com capacidade para atender as principais capitais e cidades do interior, a estrutura é pensada para o segmento de moda, que exige menos espaço que outros setores.

Com estoque próprio, a companhia tem maior controle dos processos e agilidade na gestão de estoque, um diferencial importante para reduzir o tempo de entrega e aumentar a disponibilidade dos produtos. A empresa ainda opera com frota própria, especialmente na região metropolitana de São Paulo, onde entrega em até 24 horas em cidades selecionadas.

Há planos para ampliar essa operação para outras cidades do interior paulista e capitais como Campinas, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

Tecnologia como motor da experiência e eficiência

Com 40 milhões de reais previstos para tecnologia, o Icomm Group mira aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. Em 2024, a companhia lançou um assistente virtual baseado em GPT para tirar dúvidas de moda e vem investindo em automações que reduzem o tempo de resposta e aumentam a satisfação.

Para 2025, está previsto o lançamento de um aplicativo para as plataformas Shop2gether e OQVestir, com o objetivo de facilitar o acesso, aumentar a recorrência de compras e permitir notificações diretas sobre lançamentos e promoções. O app já registrou 5.000 downloads orgânicos antes do lançamento oficial.

Além disso, o grupo realiza testes constantes para otimizar a conversão no site. A recente migração para a plataforma trouxe ganhos em performance e escalabilidade, apesar dos desafios iniciais.

Curadoria e exclusividade como pilares

O Icomm Group trabalha com cerca de 550 marcas, sendo que mais de 30 delas são exclusivas para o canal online, incluindo nomes como Arezzo, Chuts e Veja. Além das marcas terceirizadas, o grupo desenvolve três marcas próprias, que atendem tanto o público feminino quanto o masculino, com linhas que vão do básico ao fast fashion. Essas marcas próprias respondem por cerca de 10% do faturamento, com produção nacional e internacional.

A margem dessas marcas próprias pode ser até 40% maior que a das marcas tradicionais, o que contribui para a rentabilidade da operação. A curadoria é o ponto central da estratégia do grupo, que busca oferecer um mix que alia exclusividade, qualidade e diversidade, evitando a competição direta com grandes varejistas populares.

Expansão acelerada no segmento masculino

O segmento masculino já representa quase 40% do faturamento do grupo. O crescimento é resultado do aumento da demanda por moda masculina premium e lifestyle.

Para 2025, o grupo prevê investir 50 milhões de reais para expandir essa frente, com foco em sneakers premium e na ampliação da oferta para além do vestuário tradicional. O grupo negocia com marcas internacionais como Nike, Adidas e New Balance, além de incentivar marcas nacionais emergentes.

“Nossa estratégia para o público masculino busca consolidar o lifestyle premium, com curadoria alinhada às tendências e às demandas específicas desse mercado”, afirma Almendra.