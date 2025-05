Grupo de comunicação Ovo reforça equipe e amplia atuação em negócios e cultura

O Grupo Ovo, formado pelas agências de comunicação Ovo e Base, além da empresa de conteúdo e mídias sociais Crania, inicia um novo ciclo de expansão com a chegada de dois importantes nomes do jornalismo econômico à equipe da Ovo Com: Fabiana Futema e João José Oliveira. Outra novidade é a entrada da empresa no segmento de eventos, com foco no desenvolvimento da imagem corporativa.

Com os reforços na equipe, abertura do segmento de eventos e a conquista de novas contas em PR, o Grupo projeta encerrar o ano com um faturamento de R$ 26,4 milhões, pouco mais de 10% acima do resultado do ano passado.

“Temos como premissa entregar um trabalho de altíssimo nível e isso só é possível com uma equipe muito qualificada”, afirma a empresária e jornalista Paula Ponzi, fundadora do Grupo, ao lado de Roberta Scrivano.

Fabiana Futema tem mais de duas décadas de experiência na cobertura de economia e negócios. Atuou em veículos como Folha de S.Paulo, Veja e Gazeta Mercantil. João José Oliveira também possui uma trajetória sólida no jornalismo econômico, com passagens por redações de referência como Valor Econômico e Bloomberg. Mais recentemente, atuou no LinkedIn — experiência que agora leva para a Ovo.

“Já prestamos serviços de conteúdo para LinkedIn institucional e ghostwriting para executivos e executivas. Agora, vamos aperfeiçoar ainda mais essa entrega”, explica Fernando Scheller, sócio da Ovo.

Novo setor

A Ovo também amplia sua atuação para o segmento de cultura, com a conquista da conta da megaprodução da Broadway Wicked, que estreia no Brasil em 2025.

A Base, empresa do grupo criada há menos de dois anos, voltada para o atendimento de startups, PMEs e empreendedores individuais, prevê encerrar 2025 com um faturamento de R$ 5 milhões, quase o dobro do ano anterior.

O time da Base é liderado por Jader Fernandes, profissional que construiu sua carreira na própria Ovo.