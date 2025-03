Grupo Boticário vende uma de suas empresas para gestora Cleam Capital

O Grupo Boticário, proprietário de marcas como O Boticário, Quem Disse, Berenice? e Eudora, anunciou nesta quarta-feira, 19, a venda da empresa de tecnologia Casa Magalhães para a gestora Cleam Capital. O valor da transação não foi divulgado.

Segundo o comunicado, o Grupo Boticário se desfaz da operação voltada ao atendimento de varejistas regionais, especialmente no setor alimentar, como supermercados, padarias e mercados. A operação destinada aos franqueados será mantida e absorvida pela área de tecnologia da companhia.

A Casa Magalhães foi adquirida pelo Grupo Boticário em 2021 com o objetivo de acelerar o desenvolvimento interno de sistemas de gestão voltados para o varejo. "Essa movimentação está alinhada à estratégia da companhia de integrar e fortalecer seu ecossistema de beleza, buscando maior eficiência e produtividade para sustentar um crescimento contínuo", informou o grupo.

A Cleam Capital é um family office brasileiro conhecido por suas aquisições estratégicas nos setores de monitoramento logístico e telemetria. Em 2019, a gestora adquiriu a Omnilink, empresa de tecnologia para o transporte rodoviário de cargas.

A história da Casa Magalhães

Fundada em 1966 por José Magalhães no Centro de Fortaleza, a Casa Magalhães começou com a revenda e manutenção de equipamentos de automação para o varejo. Com o tempo, a empresa expandiu seu portfólio para incluir sistemas de gestão e soluções tecnológicas para o setor, tornando-se referência em inovação.

Em 2004, a companhia inaugurou uma filial em São Paulo, ampliando sua atuação para todo o Brasil. Especializada em soluções para diversos segmentos do varejo, como supermercados, padarias e restaurantes, a Casa Magalhães se consolidou como um player relevante no mercado de automação comercial, atendendo mais de 18 mil clientes.

Antes de ser adquirida pelo Grupo Boticário, a empresa já era reconhecida pela sua expertise em soluções tecnológicas para o varejo. Após a aquisição, manteve sua estrutura e executivos, alinhando-se à estratégia do grupo para continuar sua evolução no setor.