Grendene mira na internacionalização da Melissa e abre loja na Califórnia

Para ampliar sua atuação fora do Brasil, a fabricante de calçados Grendene anuncia a inauguração da primeira unidade própria do Clube Melissa em Los Angeles, nos Estados Unidos, um dos principais mercados para a Grendene.

“A Melissa já tem uma presença importante nos Estados Unidos, que é um dos principais mercados externos da marca. No país, contamos com um e-commerce próprio – cuja gestão da plataforma de vendas foi internalizada pela Grendene em 15 de setembro e cujos resultados mostram que a Califórnia como um todo concentra uma excelente quantidade de nossas atuais consumidoras. Com a inauguração da loja no Westfield Century Center, em Los Angeles, temos certeza que podemos melhorar a presença entregando mais pontos de acesso e experiência com a marca”, afirma Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene.

A nova loja terá disponível todo o portfólio internacional da marca Melissa, modelos consagrados no Brasil como a sandália Possession e as best sellers papetes coloridas, além de colaborações, como a parceria com a grife Viktor&Rolf anunciada neste ano para uma coleção exclusiva e sustentável de calçados e bolsas produzidas com Melflex, PVC proprietário da Melissa, que é vegano e 100% reciclável.

Com a expansão do varejo próprio de Melissa no exterior – que já tem Galerias em Nova York e Londres, além de São Paulo, a Grendene também pretende ampliar a discussão sobre sustentabilidade. Assim como acontece no Brasil, na nova loja em Los Angeles os consumidores terão acesso a informações sobre o tipo de matéria-prima usado na fabricação dos produtos e as iniciativas da companhia com foco em economia circular, além dos coletores para descarte de calçados sem condições de uso.

Todas as lojas do exterior também integrarão as estratégias de multicanais já iniciadas no Brasil. “Estamos promovendo mudanças estruturais e adotando tecnologias e métodos que vão criar ainda mais sinergia entre os nossos canais online e offline para criar novas formas de acesso aos produtos”, diz Raquel Scherer, gerente de Melissa.

Internacionalização

Além da nova loja da Melissa em Los Angeles, a Grendene também pretende abrir outras nove unidades próprias nos Estados Unidos. O projeto de expansão também inclui três lojas físicas da marca na China, com expectativa de abertura a partir de março de 2021, após as celebrações do ano novo chinês.

Hoje a Grendene já conta com 20 mil pontos de venda no exterior e 65 mil no Brasil, e comercializa seus produtos por meio de representantes comerciais, distribuidores, exportações diretas e a partir da sua subsidiária Grendene USA Inc. Nos Estados Unidos, a marca Melissa também tem a loja online Shopmelissa e é representada por mais de 500 clientes multimarca.

“Acompanhando com cautela os impactos da pandemia de Covid-19, mas já percebemos uma retomada da atividade econômica, com resultados positivos no fechamento do terceiro trimestre. No mercado interno, houve incremento de 12,4% nas vendas brutas e de 23,4% no volume de pares comercializados em relação ao 3T19. Em relação às exportações, o crescimento do volume de pares avançou 18,8%”, diz Albuquerque.