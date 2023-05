Grand Cru: líder do segmento premium amplia visão 360 graus para seguir engrandecendo o vinho

Ao longo de 20 anos de operação, a Grand Cru se consolidou como a maior importadora e distribuidora de vinhos premium da América Latina, com mais de 1.000 rótulos no catálogo. Produzidos por cerca de 100 vinícolas dos principais países do Velho e do Novo Mundos, entre as quais a francesa Château de Berne e a chilena Errazuriz, entre outras, esses vinhos são encontrados em 114 franquias e em 19 lojas próprias estabelecidas em 24 estados brasileiros. “E vamos abrir pelo menos mais 30 lojas em 2023”, diz Alexandre Bratt, CEO do Víssimo Group, holding criada em 2022, que selou a fusão da Grand Cru com a Evino, líder em e-commerce de vinhos no continente sul-americano que, em dez anos de atividade, fixou seu propósito na democratização da bebida entre os consumidores brasileiros.

Com essa nova configuração, tanto a Grand Cru quanto a Evino continuam com seus portfólios de vinho, sites e lojas separadas. Tanto é que a Grand Cru lançou a campanha institucional “A Vida Engrandecida”, reforçando seu DNA. Mas a sinergia entre as duas marcas líderes vem trazendo resultados que beneficiam os amantes da bebida, com uma abrangência sem paralelo no mercado. “Com uma visão 360 graus e a oferta de vinhos em múltiplos canais, pela primeira vez nós temos um grupo que consegue atender a todos os públicos consumidores no Brasil: desde os entrantes até os mais sofisticados”, diz Alexandre Bratt. “Conseguimos ter melhores negociações com os produtores, o que resulta em vinhos mais baratos. Estamos entregando mais rápido e gerando melhores experiências nas lojas, nos clubes de vinho e nos respectivos sites”.

Segundo o executivo, o mote “A Vida Engrandecida” marca um novo posicionamento da empresa, em que o relacionamento com o cliente passa a ser mais aprofundado, com o apoio até mesmo do uso da inteligência artificial e do ChatGPT. “Toda essa tecnologia vem a serviço do nosso DNA, ou seja: atendimento curatorial, numa jornada de compra e consumo segura, repleta de experiências e pequenos prazeres, com jantares e encontros com produtores renomados”, diz Alexandre Bratt. Assista à entrevista completa: