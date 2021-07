GPA quase zera lucro no 2º trimestre e cita efeitos da pandemia

O GPA quase zerou o lucro no segundo trimestre, com o grupo varejista citando efeitos de restrições ao funcionamento de lojas devido a um repique da covid-19 e a forte base de comparação anual.

O grupo controlado pelo francês Casino anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido consolidado de 4 milhões de reais no período, queda de 95,9% ante um ano antes.

Já seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 899 milhões de reais, recuo de 7,7% ano a ano. A margem Ebitda teve baixa de 0,2 ponto percentual, para 7,6%.

A receita líquida do GPA no período somou 11,879 bilhões de reais, queda de 5,3% ano a ano, movimento puxado por uma baixa de 9,7% no Brasil.

As vendas no Brasil atingiram 7,1 bilhões de reais, queda de 12,1%, o que o GPA atribuiu à forte base de comparação com igual etapa de 2020, quando consumidores fizeram maior estocagem de produtos nos meses iniciais da pandemia.

A empresa citou ainda decretos que obrigaram fechar lojas e reduzir horários de funcionamento e restrições a itens não essenciais como bebidas alcoólicas e eletroeletrônicos. Essa pressão foi aliviada em parte pela queda de 13,4% das despesas com vendas, gerais e administrativas.

Já as vendas do Grupo Éxito subiram 1,3%, com desempenho forte na Argentina aliviando quedas na Colômbia e no Uruguai.

