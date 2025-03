Governo chinês anuncia investimento de US$ 9,22 bilhões para criar empregos em 2025

O governo chinês anunciou que investirá 66,74 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 9,22 bilhões) em subsídios para impulsionar a criação de empregos em 2025. A medida foi divulgada nesta segunda-feira (18) durante uma coletiva de imprensa do Conselho de Estado, com o objetivo de fortalecer o mercado de trabalho e apoiar políticas de incentivo no nível local.

Foco na capacitação e inclusão no mercado de trabalho

Os recursos serão direcionados ao fomento do empreendedorismo, à coordenação de investimentos públicos e à melhoria da qualificação da força de trabalho. Segundo Fu Jinling, diretor-geral do Departamento de Construção Econômica do Ministério das Finanças, o objetivo é ampliar as oportunidades para grupos-chave, como recém-formados, e corrigir desequilíbrios estruturais no mercado de trabalho.

Além disso, os subsídios visam fortalecer a capacitação de trabalhadores qualificados, garantindo maior estabilidade e empregabilidade em diversos setores. O governo também incentivará as empresas a ampliarem suas contratações e a adotarem políticas de retenção de funcionários.

Medidas para reduzir encargos e estabilizar o emprego

Com o intuito de aliviar os custos das empresas e evitar demissões, o governo manterá a redução temporária das taxas de seguro-desemprego e de acidentes de trabalho. As instituições financeiras também serão incentivadas a oferecer crédito para empresas que buscam preservar e expandir suas equipes.

Nos primeiros dois meses de 2025, a taxa média de desemprego urbano foi de 5,3%, similar ao registrado no mesmo período de 2024, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). “O desemprego segue dentro da faixa normal, e o mercado de trabalho continua estável”, afirmou Fu Linghui, porta-voz do NBS.

Desafios para o mercado de trabalho em 2025

Apesar da estabilidade no índice de desemprego, o governo chinês reconhece que manter e expandir o emprego será um desafio diante da recuperação econômica ainda instável e do cenário global incerto. Em 2025, a China terá 12,22 milhões de novos graduados universitários ingressando no mercado de trabalho, além de mais de 30 milhões de pessoas que saíram da pobreza e um grande número de trabalhadores migrantes das áreas rurais.