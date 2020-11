Google trends: as mais buscadas na Black Friday nos últimos três anos

A Black Friday brasileira é nesta sexta-feira (27) e os consumidores já estão buscando seus serviços e produtos de maior interesse para não perder nenhuma promoção. De acordo com o Google Trends, ferramenta do Google que mostra os termos mais buscados na Internet, descontos em restaurantes e fast foods são os mais procurados na semana da Black Friday dos últimos três anos. Estabelecimentos como Mc Donald’s, Burguer King, Habib’s e Outback estão no topo do interesse do público.

Segundo pesquisa da Criteo, 80% dos brasileiros farão ao menos uma compra on-line na Black Friday. Lojas Americanas, Casas Bahia e Magazine Luiza apareceram nos últimos três anos no Google Trends, enquanto o Extra esteve somente em 2018 e 2019 e a Amazon vem se destacando em 2020, o que mostra o crescimento do interesse dos consumidores com o investimento da empresa americana no Brasil.

Em relação a produtos, aparelhos tecnológicos são os que aparecem entre os mais buscados. Smartphones e televisões foram os itens mais pesquisados nos últimos três anos. Notebooks não figuraram na lista de 2019. Promoções das marcas Xiaomi e Samsung são as mais procuradas. O aparelho da Apple, Iphone, é o celular mais buscado dos últimos anos.

Algumas surpresas despontam todos os anos. Em 2018, destacaram-se os termos SSD’s (Solid State Drive, uma evolução do HD de computadores e smartphones) , cerveja e Xbox One X. No ano de 2019, Vasco, Cacau Show e KFC foram os termos inesperados. Em 2020 Chevrolet, Steam e Subway estão entre os termos mais buscados na já tradicional data promocional.