Goodstorage recebe investimento de US$ 75 milhões para investir em imóveis

A empresa de armazenamento Goodstorage recebeu um aporte de 75 milhões de dólares do fundo de investimento Evergreen. O dinheiro será usado na aquisição e adaptação de imóveis para o modelo de negócio da Goodstorage, que nasceu focada em espaços para armazenamento para pessoas físicas, e hoje cresce principalmente com a frente voltada para empresas, em linha com o avanço das compras pela internet.

Hoje a Goodstorage tem mais de 20 unidades na cidade de São Paulo, e com mais dez previstas para o ano que vem. “A despeito do momento sensível de investimentos, que exige muita cautela, entendemos que continua a fazer muito sentido crescer, tendo um olhar de longo prazo”, diz o CEO, Thiago Cordeiro.

O foco do crescimento da Goodstorage está no serviço para empresas que desejam deixar seu estoque mais próximo do consumidor final, facilitando as entregas de compras feitas pela internet. “Queremos participar do redesenho dos centros urbanos, oferecendo melhor qualidade para as entregas, que têm uma demanda cada vez maior” diz.

A Goodstorage foi fundada por Thiago Cordeiro em 2013 e tem hoje 200.000 m² voltados para armazenagem na cidade de São Paulo. A Evergreen Investment Advisors é uma gestora de private equity com 5,7 bilhões de dólares sob gestão.