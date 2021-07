Goldman Sachs registra lucro de US$ 5,49 bilhões no 2º trimestre

O Goldman Sachs reportou nesta terça-feira lucro trimestral acima das estimativas de analistas, com o maior banco de investimento de Wall Street capitalizando com a atividade recorde de fusões e aquisições no mundo.

O banco anunciou lucro líquido de US$ 5,49 bilhões no segundo trimestre de 2021, um avanço em relação aos US$ 373 milhões registrados em igual período de 2020. O lucro diluído por ação ordinária foi de 15,02 dólares, em comparação com 0,53 dólar um ano antes. Analistas, em média, esperavam um lucro de 10,24 dólares por ação, de acordo com a estimativa IBES/Refinitiv.

A receita geral de consultoria financeira do banco aumentou 83% no segundo trimestre, enquanto a receita relacionada a subscrição de ações cresceu 18%.

A receita de banco de investimento cresceu 36%, para 3,61 bilhões de dólares.

A divisão de mercados globais, que agora abriga a área de trading, no entanto, relatou uma queda de 32% na receita, em comparação com o ano passado, quando Wall Street registrou níveis recordes de volatilidade.

O Goldman liberou 92 milhões de reais de suas reservas para perdas com empréstimos no segundo trimestre, em um sinal das apostas do banco no crescimento sustentado dos EUA.

A receita líquida total aumentou 16%, para 15,39 bilhões de dólares.

