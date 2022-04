Gol reverte prejuízo e reporta lucro líquido de R$ 2,6 bilhões no 1º tri

A Gol registrou um lucro líquido de R$ 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo de R$ 2,5 bilhões um ano antes, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. No critério recorrente, a aérea reportou prejuízo líquido de R$ 690 milhões no período, ante resultado negativo de R$ 891,8 milhões em igual intervalo de 2021.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente do trimestre alcançou R$ 542,2 milhões, ante resultado negativo de R$ 72,1 milhões no mesmo período de 2021. Com isso, a margem Ebitda recorrente foi de 16,8% de janeiro a março, ante margem negativa de 4,6% na mesma base de comparação.

A receita operacional líquida da companhia alcançou R$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre, alta de 105,4% sobre o mesmo período de 2021.

"Nossa capacidade de emergir de uma das piores crises da história do setor aéreo como uma empresa mais competitiva e com bons resultados é uma prova do nosso flexível modelo de negócios que nos permite rápida adaptação à dinâmica atual do mercado", comentou em release de resultados o presidente da Gol, Paulo Kakinoff.

LEIA TAMBÉM: