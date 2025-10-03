Goiás virou polo de IA e hub oferece até R$ 200 mil para startups inovadoras

Goiânia vem se consolidando como um dos principais centros para o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil.

No epicentro dessa transformação está o Hub Goiás, um espaço de inovação que conecta empreendedores, startups, universidades e empresas para criar soluções de impacto.

Criado pelo governo do estado de Goiás, o espaço na região central da capital goiana é administrado pelo Porto Digital, organização social responsável pelo distrito de inovação no centro histórico do Recife.

Em apenas dois anos de operação, o Hub já apoiou mais de 170 startups apoiadas, com um investimento superior a R$ 30 milhões.

De lá para cá, 26 startups foram premiadas em diversas categorias, tanto no Brasil quanto no exterior.

Exemplos de startups que se destacaram incluem a Biotech Genômica e a E-co Tech, ambas finalistas em prêmios de negócios inovadores.

"Nosso objetivo é não só impulsionar startups, mas também criar um ambiente onde a inteligência artificial seja o motor do desenvolvimento de novos negócios e tecnologias. Estamos muito focados em criar soluções inovadoras que realmente impactem o mercado", afirma Johnny Laranjeira, superintendente de inovação do Hub Goiás.

Epicentro da IA

Entre as iniciativas mais recentes do Hub Goiás está o programa Epicentro de Inteligência Artificial, uma incubadora de startups com foco em IA.

Em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Embrapii e o Porto Digital, o programa visa atrair startups de IA de todo o Brasil para desenvolver soluções inovadoras.

Com um investimento de R$ 2 milhões, o Epicentro dá dinheiro e mentorias para as dez melhores startups selecionadas.

"Estamos criando um ecossistema onde as startups de inteligência artificial não apenas possam crescer, mas também contribuir com o avanço científico e acadêmico. O Epicentro é uma plataforma para negócios que estão criando soluções de impacto", explica Johnny Laranjeira.

O programa é estruturado em quatro fases: pré-incubação, incubação online, incubação presencial em Goiânia e o Demoday, evento que permite que as startups apresentem seus projetos a investidores.

As startups selecionadas terão a oportunidade de receber até R$ 200 mil cada, além de suporte em áreas como propriedade intelectual e acesso a infraestrutura de pesquisa avançada. As inscrições vão até este domingo, neste link.

A proximidade com a UFG

A colaboração entre o Hub Goiás e a Universidade Federal de Goiás (UFG) tem sido um dos pilares de sucesso do projeto. A UFG abriga o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), um dos principais pólos de pesquisa de IA da região.

"A UFG tem sido uma parceira fundamental, com sua infraestrutura de pesquisa e seus centros de excelência. A conexão entre universidade e mercado é essencial para transformar a pesquisa em soluções reais que atendam às necessidades do mercado", afirma Johnny Laranjeira.

"A inovação só acontece quando as ideias saem do papel e entram no mundo real, e é isso que estamos fazendo no Hub Goiás."

Além do Epicentro de Inteligência Artificial, o Hub Goiás também está estruturando o que promete ser um dos maiores projetos de inovação do estado: o Distrito de Inovação de Goiânia.

O distrito será uma área específica dedicada ao desenvolvimento de empresas de tecnologia, com ênfase em IA e outras tecnologias avançadas. O projeto está em fase inicial de planejamento, mas já conta com o apoio do Governo de Goiás e da sociedade civil.

"O Distrito de Inovação vai ser o próximo grande passo para consolidarmos Goiás como um centro de referência em inovação no Brasil. Nossa ideia é criar um ambiente totalmente voltado para empresas de tecnologia, especialmente aquelas que desenvolvem soluções baseadas em inteligência artificial", afirma Johnny Laranjeira.

A meta do Hub Goiás é atrair empresas de tecnologia para a área e impulsionar o desenvolvimento de novos negócios em IA.

Expansão para o interior

A inovação promovida pelo Hub Goiás não se limita à capital. Com o objetivo de expandir o alcance de suas iniciativas, o Hub está levando sua metodologia para o interior do estado.

A cidade de Rio Verde, referência no agronegócio do Centro-Oeste, será o próximo ponto de atuação do Hub Goiás.

Este novo polo, que contará com um investimento de R$ 1,1 milhão, será integrado ao Ecossistema Local de Inovação (ELI) e ao movimento Inova Rio Verde, com o intuito de fortalecer o desenvolvimento tecnológico no interior de Goiás.