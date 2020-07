GM registra prejuízo menor do que o esperado no 2º trimestre

A General Motors divulgou nesta quarta-feira um prejuízo menor do que o esperado no segundo trimestre, com as vendas de picapes e o agressivo corte de custos ajudando a mitigar o impacto de uma paralisação forçada para conter a propagação do coronavírus, que deixou suas fábricas na América do Norte inativas até 18 de maio.

“Estes resultados ilustram o poder de resiliência e de lucros do negócio conforme fazemos os investimentos essenciais necessários para o nosso futuro”, disse o vice-presidente financeiro Dhivya Suryadevara em comunicado.

A GM não forneceu uma previsão de lucro para o ano, mas disse que encerrou o segundo trimestre com 30,6 bilhões de dólares em caixa.

A empresa disse que estava “trabalhando todas as alternativas” para aumentar os estoques de revendedores nos EUA e todas as suas fábricas de SUVs no país estão funcionando em três turnos.

Quase todas as suas outras fábricas estão agora operando em níveis pré-pandêmicos.

A GM reportou um prejuízo líquido no trimestre de 806 milhões de dólares, ou 0,56 dólar por ação, contra um lucro de 2,4 bilhões ou 1,66 dólar por ação no ano anterior.

Excluindo itens únicos, a GM relatou prejuízo de 0,50 dólar por ação, enquanto os analistas esperavam prejuízo de 1,77 dólar por ação.