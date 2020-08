Globoplay vai oferecer Globo, Globonews, Multishow, GNT e mais 15 ao vivo

O Globoplay anunciou a integração dos canais Globosat (que agora passa a se chamar Canais Globo) à sua plataforma de streaming. Assim, a partir de agora, os assinantes poderão ver em um só lugar o conteúdo linear de Multishow, Globonews, SporTV 1, SporTV 2, SporTV 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapixel, Universal TV, Studio Univeral, Syfy, Canal Brasil e Futura.

Com a adição dos novos canais, o Globoplay passa a se chamar “Globoplay + canais ao vivo”. O logotipo ganhou ainda novos detalhes, com o “L” do Globo em formato de tela e em cores em degradê. Além da transmissão ao vivo da Globo de graça a todos os usuários, o canal Futura estará disponível também para não assinantes, reforçando, segundo a Globo, o compromisso de promover a transformação social através do modelo de produção audiovisual educativa, participativa e inclusiva.

Com a entrada dos novos canais à plataforma, haverá duas opções de preços. O básico custará 22,90 reais, com o conteúdo atual. Já o novo pacote Globoplay + canais ao vivo — além da TV Globo e dos conteúdos on demand — vai custar 49,90 reais por mês. No plano anual, o produto pode ser adquirido por até 12 parcelas de 42,90 reais.

“Agora, será tudo da Globo em um só lugar. Vamos trazer cada vez mais conteúdo. O conceito será

all in one, com a diversidade de nosso catálogo. Nestes cinco anos de jornada do Globoplay, aprendemos muito com nossos consumidores. Na Globo usamos dados a favor de nossos assinantes, para ofertar novos produtos afinados com os interesses e gostos deles, para gerar insights sobre criação e produção de conteúdo, para melhorar a experiência em nossos ambientes digitais”, disse Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais da Globo.

“O lançamento do Globoplay + canais ao vivo é resultado de um grande amadurecimento tecnológico da Globo e um passo firme no caminho da empresa para se tornar uma mediatech.”

Mudanças ampliam também programação esportiva

A nova oferta começa a valer a partir desta terça-feira, 1º de setembro, para os atuais assinantes do Globoplay. Em outubro, a nova oferta passa a estar disponível para todo o público. O Globoplay registrou crescimento de 145% na base de assinantes no primeiro semestre e aumento de 224% no total de horas consumidas, destacou Brêtas. Dentro do Globoplay, o usuário terá ainda acesso a uma nova forma de buscar conteúdo. Um exemplo é o botão “Explore”, que terá abras como categoria, gênero e canais.

Assim como no Premiere — que desde o início do mês pode ser acessado pelo Globoplay para quem é assinante do serviço via internet —, os assinantes do Combate pela internet também poderão, a partir desta segunda-feira, dia 31, assistir às 24h de programação do canal integralmente dedicado às artes marciais pelo Globoplay. Terão acesso ainda às últimas lutas completas do UFC e ao acervo do canal com confrontos históricos, séries e documentários.

O Telecine continua sendo vendido em combo com o Globoplay básico por 49,90 reais. Em breve, será disponibilizado também o combo do Telecine com o Globoplay + canais ao vivo.