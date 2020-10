Glassdoor divulga ranking das empresas mais diversas

O site Glassdoor, em que funcionários atuais e ex-funcionários avaliam anonimamente as empresas, incentivou os usuários a fornecerem informações sobre a diversidade e inclusão nas companhias em que atuam em uma escala de cinco pontos.

A iniciativa acontece depois de dezenas de empresas se posicionarem a favor da inclusão, especialmente após os protestos de Black Lives Matter, nos Estados Unidos, decorrentes do assassinato de George Floyd. Além disso, uma pesquisa recente da Glassdoor descobriu que 63% dos funcionários dos Estados Unidos acreditam que sua empresa deveria fazer mais para diversificar sua força de trabalho.

No Glassdor, a área de diversidade e inclusão é agora uma das seis onde as pessoas podem classificar os empregadores de forma anônima. As demais são remuneração e benefícios, oportunidades de carreira, cultura e valores, eficácia da alta administração e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Para lançar o novo recurso de classificações, o Glassdoor permitiu aos usuários pontuar 12 grandes empresas, anteriormente já reconhecidas por algum atributo de diversidade, sendo elas: Accenture, Amazon, Apple, Deloitte, Facebook, Google, McDonald’s, Sales Force, Starbucks, Target, Uber e Walmart. Dessas, a Salesforce se saiu melhor, com nota 4,6 de 5. E o Uber a pior com nota 3,6.



Segundo o Glassdoor, Amazon, eBay, Facebook e Visa já adicionaram seções de diversidade ao perfil de sua empresa. Veja o ranking: