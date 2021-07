Gisele Bündchen torna-se acionista da Ambipar

A modelo Gisele Bündchen tornou-se acionista da Ambipar e passará a integrar o Comitê de Sustentabilidade da companhia, segundo fato relevante da empresa especializada em resposta a emergências e gestão de resíduos ambientais.

A companhia não divulgou o percentual de ações comprado por Bündchen, afirmando apenas que foram papéis de titularidade de seu acionista controlador e que o negócio não altera o controle da empresa, segundo fato relevante no final da segunda-feira.

Bündchen será ainda embaixadora da marca Ambipar, atuando na promoção da imagem institucional e de seus produtos e serviços, especialmente nas ações relacionadas a ESG (Environmental, Social and Governance), além de campanhas publicitárias.

"Me identifiquei com os valores de inovação e sustentabilidade da companhia e me surpreendi com o potencial de geração de efeitos positivos para a sociedade", afirmou a modelo, segundo nota à imprensa.

"Quero ajudar a Ambipar a criar pontes com os mais diversos mercados, incluindo o da moda, que precisa de uma transformação profunda para se tornar mais sustentável."

De acordo com a companhia, ainda no ano passado, a Ambipar havia decidido iniciar um trabalho de branding e comunicação mais intenso e desde aquele momento a ideia de convidar a modelo para ser a embaixadora da marca mobilizou a empresa.

Bündchen tem uma longa história em prol do meio ambiente.

Todas as conversas, segundo a CEO da companhia, Cristina Andriotti, foram animadoras e convergentes com relação aos propósitos socioambientais. Com o tempo, o que seria apenas uma campanha publicitária se transformou em uma parceria mais ampla.

A primeira campanha publicitária com a participação da modelo já está em produção, mas ainda não tem data prevista para estrear.

