Gigante de tecnologia compra desenvolvedora de software de dados

A Lambda3 é uma empresa que desenvolve softwares de projetos de dados e metodologias. E, agora, é parte da Tivit – multinacional brasileira que anunciou o plano de adquirir dez startups por ano com foco em Software as a Service (Saas). Essa aquisição tem objetivo claro: promover a transformação digital da gigante e reforçar a atuação em negócios como Cloud Solutions e Digital Business.

“Eles são referência no mercado e complementam de forma significativa nosso portfólio para promover a transformação e trazer mais impacto em todos os negócios dos nossos clientes”, diz Eduardo Sodero, CSO da Tivit e responsável por estratégia e aquisições. Entre as frentes de negócio da Lambda3, estão a manutenção e correção de aplicações de nuvens pública, privada e também híbrida.

Fundada há onze anos, em São Paulo (SP), a desenvolvedora de softwares tem, hoje, pouco mais de 120 funcionários, mas já atende grandes empresas, como Banco ABC, Fast Shop e Banco Carrefour, além de clientes internacionais. E, após a aquisição, a atuação será independente, inclusive com a permanência dos atuais sócios no comando e com a cultura empresarial construída desde o início.

“A Tivit nos permitirá impulsionar o impacto no mercado de tecnologia, complementando as ofertas e ampliando nosso propósito na construção de um mercado ainda mais inovador no nosso país, seja para os profissionais ou para as empresas”, afirma Victor Hugo Germano, CEO da Lambda3. Certificada como Great Place to Work desde 2017, ficou entre as cinco melhores empresas em 2020.

Com duas décadas de atuação e operação em dez países da América Latina, a Tivit opera em quatro unidades de negócios: Digital Business, Cloud Solutions, Digital Payments e Technology Platforms. Com o uso de novas tecnologias, criação de parcerias e inovação, a empresa atua em diferentes setores, como meios de pagamento, serviços financeiros, utilities, varejo e manufatura, por exemplo.