Gigante italiana investe R$ 45 milhões em centro de distribuição e projeta dobrar produção no Brasil

A Farmina Pet Foods, empresa italiana especializada em nutrição super premium para cães e gatos, anunciou um novo passo estratégico no Brasil. A companhia inaugura nesta terça-feira, 16, em Bragança Paulista, São Paulo, o seu primeiro centro de distribuição (CD) na América Latina, fruto de um investimento próprio de R$ 45 milhões.

Com 10,5 mil m², o complexo fica em frente à unidade fabril da empresa e foi viabilizado com apoio do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico da prefeitura local, que doou o terreno. O espaço moderno e automatizado permitirá que a Farmina dobre sua capacidade de produção nacional, hoje em torno de 3,5 mil a 3,8 mil toneladas por mês.

“O novo CD abrirá espaço no ambiente fabril para que possamos dobrar a produção e aproveitar as ondas de crescimento do mercado”, afirma Marcelo Hara, diretor-geral da Farmina para a América Latina.

Expansão logística e tecnológica

O armazém está conectado à fábrica por um túnel subterrâneo com 16 metros de altura. Ali serão estocados desde insumos e embalagens até alimentos secos produzidos localmente e a linha importada de úmidos. Os pedidos serão embalados conforme cada lote, transportados pelo túnel e carregados diretamente nos caminhões, com ganho de eficiência logística.

Além da logística interna, a unidade brasileira tem papel estratégico para a companhia quando o recorte é exportação. A Farmina já atua em 70 países e mantém fábricas na Itália, Sérvia e, mais recentemente, nos Estados Unidos. O Brasil será o hub para exportações a 14 países da América Central e do Sul, responsáveis por 30% das vendas.

“O Brasil é, sem dúvida, um mercado forte para os resultados globais da Farmina. Está na terceira posição em importância mundial para o setor e é nosso hub de negócio para a América Latina”, afirma Angelo Russo, CEO global da Farmina.

A empresa já tem Colômbia, Chile e Uruguai como principais destinos regionais e mira especialmente a Argentina, onde o segmento super premium responde por 30% do consumo pet, contra apenas 8% no Brasil.

Portfólio e faturamento

Com faturamento de R$ 400 milhões em 2024 (alta de 25% sobre o ano anterior), a Farmina aposta em um portfólio de soluções nutricionais que vai além do alimento tradicional.

São cerca de 300 SKUs divididos em duas famílias:

N&D : nove linhas de alimentos de manutenção, funcionais e de especialidade.

: nove linhas de alimentos de manutenção, funcionais e de especialidade. VetLife: 25 variedades voltadas à nutrição clínica, indicadas por veterinários para pets com doenças crônicas.

“Fomos pioneiros no Brasil na produção de alimentação natural para animais de companhia e temos compromisso de buscar, por meio de alimentos de alta qualidade, mais saúde e longevidade aos pets”, afirma Hara.

Resumo em números da operação da Farmina no Brasil