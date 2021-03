Gigante farmacêutica global focada em genéricos que fabricar vacina anti-covid

A Teva Pharmaceutical Industries está em negociações com fabricantes de vacinas contra a Covid-19 para ajudar a produzir e distribuir imunizantes em meio à maior demanda.

A gigante de medicamentos genéricos ofereceu sua capacidade de fabricação nos Estados Unidos, Europa e em outros países para acelerar os esforços de imunização em massa no combate à pandemia, disse o CEO Kare Schultz na quarta-feira.

“Temos uma grande rede mundial de capacidade de fabricação”, desde o desenvolvimento de substâncias medicamentosas subjacentes até a de colocar soluções em frascos esterilizados, conhecido como processo de enchimento e envase, disse o executivo em entrevista. “Há um número limitado de fábricas que podem realizar esse tipo de produção, e leva tempo para construí-las.”

A preocupação com restrições de oferta levou algumas farmacêuticas que não estão na corrida das vacinas a oferecerem parcerias. A francesa Sanofi e a suíça Novartis fecharam acordo para ajudar a produzir a vacina desenvolvida pela parceria da BioNTech e Pfizer.

Schultz não quis comentar com quais fabricantes de vacinas a Teva poderia trabalhar, pois as conversas ainda estão em andamento. A empresa está equipada para fabricar os ingredientes ativos usados nas vacinas de RNA mensageiro fabricadas pela Moderna e pela Pfizer-BioNTech.

A Teva já fechou um acordo com o governo israelense para distribuir vacinas da parceria Pfizer-BioNTech e da Moderna. O ritmo de vacinação em Israel supera as campanhas de outros países, com 63,8 doses administradas a cada 100 pessoas, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg. Duas doses são necessárias para proteção total com os imunizantes agora em uso.

A Teva opera em todas as partes do processo de distribuição em Israel, onde tem sede, como o armazenamento da cadeia de frio para vacinas com regimes de duas doses que devem ser mantidas congeladas e transportadas para 400 centros de vacinação em todo o país.

“Também temos capacidade de distribuição nos Estados Unidos e ficaríamos mais do que felizes em ajudar lá”, disse Schultz.

A Teva possui mais de 60 unidades ao redor do mundo, onde produz medicamentos sem patente, genéricos especiais e biossimilares. Schultz disse que também estaria disposto a trabalhar com desenvolvedores de tratamentos antivirais.