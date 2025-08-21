Gigante do varejo americana vive crise – mas novo CEO aposta nesta estratégia para voltar a crescer

Em meio à pressão por resultados e à desaceleração do varejo físico, a Target nomeou Michael Fiddelke como seu novo CEO a partir de fevereiro de 2026.

Atual diretor de operações da companhia com 20 anos de casa, Fiddelke assume a liderança em um momento de grande desafio: a empresa registrou queda nas vendas comparáveis em seis dos últimos nove trimestres e o fluxo de clientes nas lojas caiu mais de 3% no segundo trimestre de 2025. As informações foram retiradas de Business Insider.

Seu plano de ação está dividido em três frentes estratégicas:

Fortalecimento da identidade de marca com foco em design

Revalorização da experiência do cliente nas lojas

Investimentos robustos em tecnologia.

Aprenda como estruturar planos de ação que recuperam a confiança de investidores e melhoram a rentabilidade. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

Design como autoridade

A primeira parte de seu plano consiste em reforçar a autoridade da Target em design e estilo. “Precisamos ir além de parcerias ocasionais de design e garantir essa autoridade em cada categoria de produto, o ano inteiro”, disse o executivo.

Experiência de compra

Na segunda frente, Fiddelke foca na experiência de compra. Ele quer restaurar o ambiente “elevado e alegre” que caracterizava as lojas da rede e incentivava compras por impulso.

Modernização tecnológica

O terceiro pilar do plano é voltado à modernização tecnológica e eficiência operacional, um tema central em qualquer estratégia voltada às finanças corporativas.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como problemas operacionais impactam performance financeira. Aprenda gestão que conquista confiança todos os dias. Inscreva-se por R$ 37.

Foco em eficiência e retorno ao acionista

Mais do que uma troca no topo, a mudança na liderança da Target reflete uma reorientação financeira com impacto direto em performance, produtividade e retorno ao acionista.

Para quem trabalha ou pretende trabalhar com finanças corporativas, trata-se de um exemplo prático de como decisões de alto nível moldam o futuro de uma empresa e de como habilidades de análise, estratégia e execução financeiras são cruciais em qualquer liderança.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Compreenda como decisões estratégicas de liderança moldam o futuro empresarial com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.