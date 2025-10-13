Gigante do entretenimento vai cuidar do novo teatro num hotel de R$ 1,6 bilhão na serra gaúcha

Um teatro de padrão internacional está nos planos de um dos projetos mais ambiciosos da serra gaúcha: o hotel Kempinski Laje de Pedra, em Canela.

Previsto para 2027, o espaço será operado pela Opus Entretenimento, empresa que cuida de nove teatros pelo Brasil — de São Paulo a Recife.

O teatro faz parte do retrofit do antigo Laje de Pedra, hotel fundado em 1978 e que já foi símbolo da alta sociedade gaúcha.

Depois de anos em declínio, o prédio foi comprado pelos empresários José Paim, José Ernesto Marino e Márcio Carvalho. A nova versão inclui hotelaria de luxo, modelo de multipropriedade e um centro de entretenimento de alto padrão.

A Opus foi escolhida para operar o teatro e assinar a curadoria artística do espaço, que terá temporadas longas, espetáculos fixos e atrações internacionais.

“Nossa visão é oferecer uma experiência completa, com espetáculos de longa temporada, no estilo dos grandes hotéis internacionais”, afirma José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do projeto.

A estrutura do teatro também quer fazer frente às principais casas do país: visibilidade privilegiada de todos os assentos, acústica de última geração, camarins, áreas técnicas e serviços de gastronomia comandados pela cozinha do próprio Kempinski.

Proprietários do complexo e hóspedes terão prioridade na compra de ingressos e acesso a eventos exclusivos.

Cultura como diferencial de marca

A escolha da Opus faz parte da estratégia do grupo de colocar a cultura no centro da experiência do hóspede e do investidor.

“Este teatro tem tudo para se tornar um dos mais inovadores do Brasil, unindo estrutura de excelência e uma proposta artística diferenciada”, diz Carlos Konrath, presidente do conselho da Opus.

“Nosso compromisso é proporcionar vivências memoráveis e posicionar a Serra Gaúcha como um dos principais destinos culturais do país.”

Com quase 50 anos de atuação, a Opus é a maior plataforma de shows e entretenimento ao vivo do Brasil. Administra teatros como o Bradesco (SP), o Vivo Rio (RJ) e o RioMar (Recife e Fortaleza), e já promoveu turnês de nomes como Guns N’ Roses, Norah Jones, Avril Lavigne e Disney On Ice.

Entre espetáculos e butiá

O teatro não é o único atrativo que o novo Laje de Pedra quer entregar.

Ao todo, o projeto prevê 360 unidades residenciais — vendidas inteiras ou por fração —, nove operações gastronômicas, quatro piscinas, spa, centro de convenções, enfermaria com telemedicina, lojas e o teatro agora anunciado.

Algumas dessas experiências já começaram a ser ativadas antes mesmo da inauguração.

Um exemplo é a churrascaria 1835, aberta temporariamente no que será a garagem do hotel, com foco na gastronomia típica do Sul. O cardápio mistura cortes tradicionais com inovações como salada de folhas na brasa e pudim de butiá, fruta típica da região.

“A gente apostou na cultura gaúcha como diferencial. Enquanto todo mundo aqui finge ser a Europa, a gente resolveu ser a Serra”, disse José Paim em entrevista anterior à EXAME.

Com a parceria com a Opus, o Kempinski Laje de Pedra reforça essa proposta — e amplia o desafio: manter uma programação cultural de peso fora dos grandes centros urbanos.

A resposta, segundo os sócios, virá com uma entrega que una luxo, identidade local e uma agenda que valha a viagem.