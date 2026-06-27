Gigante de R$ 5,6 bi, Rodobens fecha com o Mirassol de olho num mercado de R$ 600 milhões

O consórcio de moto deixou de ser produto de nicho no Brasil. Uma em cada três motocicletas vendidas no país em 2026 já passa pelo sistema, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC).

Só nos quatro primeiros meses do ano, o segmento movimentou 10,75 bilhões de reais em créditos comercializados, alta de 11,5% sobre o mesmo período de 2025.

É um mercado em expansão — e agora virou alvo de uma das empresas mais tradicionais do setor.

A Rodobens, de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, acaba de fechar um acordo com o Mirassol Futebol Clube. A companhia tem 75 anos e fechou 2025 com receita líquida de 5,6 bilhões de reais.

O contrato tem duas frentes: o patrocínio à equipe profissional masculina, com a marca na camisa (embaixo das bebidas Poty), no estádio e nas redes do clube, e o lançamento de um consórcio em co-branding, modelo em que duas marcas assinam o mesmo produto.

Na prática, o patrocínio é a vitrine. O que a Rodobens quer vender, mesmo, é o consórcio, e o foco principal do novo plano são as motocicletas, justamente o segmento mais aquecido do mercado.

A escolha do Mirassol não é por acaso. O clube fez sua melhor temporada em 2025, terminou o Brasileirão em quarto lugar e disputa a Libertadores neste ano, o que transformou o time no ativo de marketing mais quente da cidade.

A Rodobens, que também é de Rio Preto, joga em casa: usa o clube para alcançar a própria praça.

"Estamos construindo uma ponte entre a força do esporte e a educação financeira. Nos unimos para promover a realização de sonhos e objetivos por meio de planejamento financeiro", diz Rafael Dolabella, diretor de marketing e automóveis da Rodobens.

Segundo a empresa, os municípios de Mirassol e São José do Rio Preto somam uma frota de mais de 110 mil motos e representam um potencial de mercado estimado em 600 milhões de reais em crédito.

O nome do novo consórcio ainda não está definido. Será escolhido por votação pública entre os torcedores, numa tentativa de aproximar o produto da base do clube.

O plano de lançamento prevê um coquetel em São José do Rio Preto, ativações nas redes sociais e destaque no primeiro jogo do Mirassol após a pausa da Copa do Mundo.

Por que a Rodobens aposta nas motos

A Rodobens é líder histórica em consórcio, mas seus carros-chefe sempre foram imóveis e caminhões.

O tíquete menor é nas motos, e é exatamente aí que o mercado mais cresce.

A força do consórcio de moto tem relação direta com o custo do crédito. Com a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano no início de 2026, o financiamento de moto chegou a cobrar perto de 28% ao ano. Nesse cenário, a compra planejada, sem juros, fica mais competitiva para quem consegue esperar a contemplação.

Há também um motor social. A moto virou ferramenta de trabalho para entregadores de aplicativo e profissionais autônomos, que buscam formas mais baratas de adquirir ou renovar o veículo.

Esse movimento ampliou a base de consorciados: o segmento fechou abril de 2026 com 3,24 milhões de participantes ativos, alta de 4,9% em um ano, segundo a ABAC.

A entrada da Rodobens acompanha um movimento mais amplo. As fabricantes de motos vêm ampliando parcerias com administradoras para distribuir o produto em diferentes mercados regionais.

O acordo com o Mirassol é a aposta da Rodobens nessa disputa — com um time da casa como canal e a própria região como primeiro alvo.