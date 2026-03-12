Gigante de R$ 15 bilhões, Grupo Pereira compra varejista na capital do agro de SC

O Grupo Pereira, um dos maiores varejistas alimentares do Brasil, anunciou a aquisição da rede Comercial Celeiro, tradicional supermercadista de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A operação inclui quatro supermercados da bandeira Celeiro e um atacarejo Combatt Atacadista, ampliando a presença da companhia em uma das regiões mais dinâmicas do agronegócio brasileiro.
Segundo levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o grupo catarinense registrou faturamento de R$ 15,3 bilhões e cerca de 96 unidades em 2024, posicionando-se entre os maiores varejistas do estado e como o sétimo maior do país no setor supermercadista.
A compra reforça a estratégia de expansão regional da companhia. Em 2025, o grupo já havia adquirido os Supermercados Schmit, também em Santa Catarina. Agora, com a nova operação, a empresa avança sobre Chapecó, cidade considerada um dos polos econômicos mais fortes do sul do país e conhecida como a capital do agro catarinense.
“A aquisição reforça nossa estratégia de multicanalidade em Santa Catarina, estado onde o grupo foi fundado e que representa mais da metade do nosso faturamento”, afirma Lucas Pereira Santiago, diretor do Grupo Pereira.
Segundo ele, a chegada da bandeira Comper à cidade, apoiada na estrutura das lojas do Celeiro, deve ampliar a competitividade de preços e fortalecer a presença da companhia na região.
A rede Comercial Celeiro pertence à família Battiston, uma das mais tradicionais do varejo supermercadista local. As lojas se tornaram referência em Chapecó pela localização estratégica, padrão de atendimento e sortimento de produtos.
Nos próximos meses, as unidades passarão por um processo de integração operacional e conversão de bandeira, adotando o layout, o sortimento e os serviços característicos do grupo. O cronograma de transição e a definição das novas bandeiras ainda serão divulgados.
Fundado em 1962, em Itajaí (SC), o Grupo Pereira completa 64 anos em 2026. A companhia construiu ao longo das últimas décadas um ecossistema diversificado no varejo. Entre as principais operações estão os supermercados Comper, o Fort Atacadista, pioneiro no formato de atacarejo em Santa Catarina, e o Atacado Bate Forte, voltado à distribuição.
O grupo também atua em outros segmentos complementares ao varejo alimentar. Entre eles estão os restaurantes Trudy’s, a rede de farmácias SempreFort, o Fort Posto, de combustíveis, e a Pera Turismo, agência de viagens. A estrutura inclui ainda o braço logístico Perlog, além de um broker responsável pela distribuição oficial de produtos da Nestlé em determinadas regiões.
Hoje, o Grupo Pereira reúne mais de 24 mil funcionários e atua em sete estados e no Distrito Federal, consolidando-se como um dos maiores operadores multiformato do varejo alimentar brasileiro.
A aquisição em Chapecó reforça essa estratégia de crescimento combinando diferentes formatos de loja do atacarejo ao supermercado tradicional em regiões com forte dinamismo econômico.