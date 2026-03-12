Gigante de R$ 15 bilhões, Grupo Pereira compra varejista na capital do agro de SC

O Grupo Pereira, um dos maiores varejistas alimentares do Brasil, anunciou a aquisição da rede Comercial Celeiro, tradicional supermercadista de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A operação inclui quatro supermercados da bandeira Celeiro e um atacarejo Combatt Atacadista, ampliando a presença da companhia em uma das regiões mais dinâmicas do agronegócio brasileiro.

Segundo levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o grupo catarinense registrou faturamento de R$ 15,3 bilhões e cerca de 96 unidades em 2024, posicionando-se entre os maiores varejistas do estado e como o sétimo maior do país no setor supermercadista.

A compra reforça a estratégia de expansão regional da companhia. Em 2025, o grupo já havia adquirido os Supermercados Schmit, também em Santa Catarina. Agora, com a nova operação, a empresa avança sobre Chapecó, cidade considerada um dos polos econômicos mais fortes do sul do país e conhecida como a capital do agro catarinense.

“A aquisição reforça nossa estratégia de multicanalidade em Santa Catarina, estado onde o grupo foi fundado e que representa mais da metade do nosso faturamento”, afirma Lucas Pereira Santiago, diretor do Grupo Pereira.

Segundo ele, a chegada da bandeira Comper à cidade, apoiada na estrutura das lojas do Celeiro, deve ampliar a competitividade de preços e fortalecer a presença da companhia na região.

A rede Comercial Celeiro pertence à família Battiston, uma das mais tradicionais do varejo supermercadista local. As lojas se tornaram referência em Chapecó pela localização estratégica, padrão de atendimento e sortimento de produtos.

Nos próximos meses, as unidades passarão por um processo de integração operacional e conversão de bandeira, adotando o layout, o sortimento e os serviços característicos do grupo. O cronograma de transição e a definição das novas bandeiras ainda serão divulgados.

Fundado em 1962, em Itajaí (SC), o Grupo Pereira completa 64 anos em 2026. A companhia construiu ao longo das últimas décadas um ecossistema diversificado no varejo. Entre as principais operações estão os supermercados Comper, o Fort Atacadista, pioneiro no formato de atacarejo em Santa Catarina, e o Atacado Bate Forte, voltado à distribuição.

O grupo também atua em outros segmentos complementares ao varejo alimentar. Entre eles estão os restaurantes Trudy’s, a rede de farmácias SempreFort, o Fort Posto, de combustíveis, e a Pera Turismo, agência de viagens. A estrutura inclui ainda o braço logístico Perlog, além de um broker responsável pela distribuição oficial de produtos da Nestlé em determinadas regiões.

Hoje, o Grupo Pereira reúne mais de 24 mil funcionários e atua em sete estados e no Distrito Federal, consolidando-se como um dos maiores operadores multiformato do varejo alimentar brasileiro.

A aquisição em Chapecó reforça essa estratégia de crescimento combinando diferentes formatos de loja do atacarejo ao supermercado tradicional em regiões com forte dinamismo econômico.

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão