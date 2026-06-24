Gigante de R$ 10 bilhões compra rede de supermercados paulista St. Marche em nova fase no Brasil 

A chilena Cencosud, uma das maiores varejistas da América Latina e dona de redes como a sergipana GBarbosa e a carioca Prezunic, anunciou nesta quarta-feira, 24, a compra de 100% da St. Marche, rede paulista de supermercados premium. É a aposta do grupo no varejo de alta renda de São Paulo, meses depois de vender 54 lojas do Bretas em Minas Gerais.

A St. Marche opera 32 lojas no estado de São Paulo e em cidades próximas, incluindo o empório Santa Maria, e tem um centro de distribuição próprio de 7.500 metros quadrados. Segundo a Cencosud, a rede registrou vendas de mais de 1 bilhão de reais nos 12 meses encerrados em março de 2026, com uma base de clientes de alto poder aquisitivo. A operação foi feita pela subsidiária Cencosud Brasil Comercial.

A compra acontece em um momento de virada para a Cencosud no Brasil. No início de 2025, o grupo vendeu a operação do Bretas em Minas Gerais. Ali, 54 supermercados, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição foram para os Supermercados BH, por 716 milhões de reais. Segundo a empresa, a compra da St. Marche será financiada justamente pela realocação de capital desses desinvestimentos. Em outras palavras, o grupo trocou lojas de atacarejo em Minas por uma rede premium em São Paulo.

"Esta aquisição reforça a presença da Cencosud em formatos altamente diferenciados, alinhados ao seu foco estratégico em rentabilidade, geração de valor e otimização de portfólio no Brasil", afirma a companhia, em comunicado.

A conclusão do negócio ainda depende de duas condições. A primeira é a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão antitruste que avalia concentração de mercado. A segunda, segundo a Cencosud, é a finalização de um processo de recuperação extrajudicial em curso por parte do vendedor.

Quem é a St. Marche

A St. Marche foi fundada em 2002 por Bernardo Ouro Preto e Victor Leal, dois executivos sem experiência no varejo.

A dupla comprou um empório e o transformou em supermercado, apostando em um público de classe alta disposto a pagar mais por produtos frescos e novidades gastronômicas. Em 2007, comprou um dos empórios mais tradicionais de São Paulo, o Santa Maria. Em 2015, trouxe ao Brasil uma unidade do Eataly, o complexo italiano que reúne mercado e restaurantes.

A rede cresceu até se tornar a maior do segmento premium de supermercados do país em número de lojas.

Em 2016, o fundo americano L Catterton comprou a fatia de controle da empresa. Os fundadores seguiram à frente da operação.

Nos últimos anos, a St. Marchê enfrentou dificuldades de caixa. Em abril de 2025, o grupo entrou na Justiça de São Paulo com um pedido de reestruturação de dívidas que somavam centenas de milhões de reais, tendo o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) como principal credor financeiro.

Esse histórico ajuda a explicar por que a rede chegou ao mercado agora. Para a Cencosud, a operação representa a chance de entrar no varejo de alta renda de São Paulo comprando uma marca já consolidada, em vez de construir uma rede do zero.

Quem é a Cencosud

A Cencosud nasceu no Chile e foi fundada pelo empresário Horst Paulmann, alemão que emigrou com a família para a América do Sul após a Segunda Guerra Mundial.

Em 1976, ele abriu o primeiro hipermercado Jumbo, em Santiago. A holding foi formalmente constituída em 1978 e iniciou sua expansão internacional em 1982, pela Argentina.

Hoje, a Cencosud opera em seis países, com mais de 115 mil funcionários e 1.446 lojas, segundo a empresa.

A estratégia é multiformato: supermercados, lojas de melhoramento do lar, lojas de departamento, shopping centers e serviços financeiros. No Brasil, onde chegou em 2007 com a compra da GBarbosa, o grupo reúne bandeiras como GBarbosa, Prezunic, Perini, Mercantil Atacado e Giga Atacado. Em 2025, a operação brasileira faturou cerca de 10 bilhões de reais, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O que muda no varejo premium

A entrada da Cencosud mexe com um segmento que sempre foi disputado por poucas redes. Vender alimentos para o público de alta renda no Brasil é um negócio de margem alta e volume baixo, concentrado em bairros caros e dependente de curadoria de produtos e atendimento. É um modelo difícil de escalar, e foi justamente esse o desafio que a St. Marche enfrentou ao crescer.

Com a aquisição, a Cencosud reforça sua aposta em formatos de maior valor agregado no principal mercado consumidor do país.

O movimento se soma ao reposicionamento do grupo no Brasil, que nos últimos anos vendeu ativos considerados menos rentáveis para concentrar capital em operações com melhores margens. Resta saber se a chilena conseguirá manter a fidelidade do público da St. Marche. Afinal, esse é o ativo mais valioso, e mais frágil, de uma rede premium.