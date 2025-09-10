Gigante chinesa de eletrônicos quer faturar R$ 3 bilhões no Brasil. 'Queremos ser líder de mercado'

Uma gigante chinesa desembarcou de forma discreta no Brasil. Com faturamento global acima de US$ 30 bilhões, a Hisense quer dominar o mercado de eletrônicos e eletrodomésticos brasileiro em poucos anos. Para Michael Luo, presidente da companhia no Brasil, o momento econômico atual é uma oportunidade única para fortalecer a relação entre Brasil e China.

“A relação entre países depende de benefícios mútuos. Sempre dizemos que essa é uma filosofia chinesa. A Hisense pode fornecer tecnologia de ponta e preços competitivos, fortalecendo a relação Brasil-China”, diz Michael Luo, presidente da Hisense no Brasil.

Para o primeiro ano de operação direta no Brasil, a Hisense projeta faturamento de R$ 1 bilhão e pretende triplicar a receita até 2027, mirando a liderança do mercado brasileiro de eletrônicos. “Nossa ambição é avançar rapidamente e nos tornar líder de mercado”, diz Luo.

Apesar de ter sido um dos últimos mercados da América Latina, o Brasil é considerado um país desafiador, mas fundamental. "O mercado brasileiro é muito competitivo, com altos impostos e exigências específicas dos consumidores. Por isso, chegamos por último, mas sempre consideramos o Brasil como um dos principais mercados do mundo”, explica Luo.

Para se adaptar, a empresa iniciou a produção de alguns modelos de TVs e de ar-condicionados por aqui. A criação de fábricas locais é vista como essencial para lidar com a complexidade fiscal, aumentar a eficiência e desenvolver produtos alinhados às preferências do consumidor brasileiro.

"Queremos trazer quase 100% da nossa produção para parceiros no Brasil. Este é o destino final", diz Luo.

Presença global consolidada

Fundada em 1969 na China, a Hisense se consolidou como uma das maiores fabricantes globais de eletrônicos e eletrodomésticos. A empresa possui 36 parques industriais e 30 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados por diversos países, emprega mais de 16 mil engenheiros e detém cerca de 60 mil patentes em diferentes categorias de produtos. Com escritórios em 64 países e presença em mais de 160 mercados, a companhia é líder em várias regiões e categorias de produtos.

Entre seus principais mercados estão China, Japão, África do Sul, Europa, México e Estados Unidos. Na China, a Hisense é a marca número um em TVs há 17 anos consecutivos. No Japão, considerada um mercado extremamente competitivo, a empresa também lidera, detendo cerca de 40% da participação de mercado de TVs, em conjunto com a marca Toshiba, divisão adquirida pelo grupo em 2017.

Globalmente, a Hisense ocupa a segunda posição no mercado de TVs, mas alcança a liderança em segmentos específicos. É a marca número um em telas gigantes de 100 polegadas ou mais, e domina produtos de ponta como Mini LCD. Na Europa, a companhia é líder em geladeiras com duas (ou mais) portas, com participação próxima de 30% a 40% no segmento, além de figurar entre os três maiores exportadores de lava e seca.

Embora a Hisense seja a segunda maior em TVs globalmente, sua força está na liderança em segmentos estratégicos e mercados-chave. No Brasil, a companhia tem a ambição de conquistar a liderança do mercado em poucos anos com base na experiência global e na capacidade de produção local.

A chegada estratégica ao Brasil

Apesar do alcance global, o Brasil não foi o primeiro mercado na América Latina a receber operações diretas da companhia. “O mercado brasileiro é muito difícil, há riscos com impostos, forte competição e exigências elevadas dos consumidores”, diz o executivo.

A primeira aposta local foi em ar-condicionado, em 2022, seguida pelo lançamento das TVs em 2023. Hoje, a marca está presente em mais de 3.000 pontos de venda físicos, além de marketplaces como Mercado Livre, Amazon e Casas Bahia. Neste mês, a companhia lançou a uma televisão com 116 polegadas por R$ 150 mil.

A companhia produz com fábricas parceiras alguns modelos de TVs e ar-condicionados. A expectativa é ampliar a fabricação local também para a linha branca, essencial para reduzir custos e ganhar escala.

Em poucos meses, a companhia ampliou o portfólio brasileiro. De 13 modelos de TV em 2024, passou para 30 modelos, distribuídos em oito séries. Além das TVs, oferece geladeiras duplex e french door, lava e seca, frigobares, freezers horizontais e adegas.

A marca premium Gorenje, pertencente ao grupo, também está presente no Brasil com cooktops, fornos e lava-louças, reforçando a estratégia de atingir diferentes faixas de consumidores com tecnologia de ponta a preços competitivos.

O desempenho inicial da Hisense no Brasil animou a matriz chinesa. A expectativa é fechar 2025 com mais de 1 milhão de produtos vendidos. Nos próximos dois a três anos, a meta é consolidar a operação brasileira como uma das mais relevantes da região.

O crescimento será apoiado por investimentos em marketing e presença de marca. Patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA, a Hisense prepara campanhas específicas para o público brasileiro, aproveitando a tradição de trocar a TV antes do torneio.

Apesar do crescimento acelerado, a liderança não é garantida. O mercado brasileiro é dominado por multinacionais consolidadas, como Samsung e LG. Ainda assim, Luo mantém o discurso otimista: “Todos sabem que a Hisense é uma das marcas do futuro. Temos certeza de que nos tornaremos líderes de mercado”.