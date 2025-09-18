Gigante americana vai investir R$ 150 milhões em instituto de pesquisa em beleza no Brasil

A Lubrizol, multinacional americana de especialidades químicas controlada pelo grupo Berkshire Hathaway (cujo maior acionista é o Warren Buffet), anunciou a inauguração de seu primeiro Beauty Research Institute na América Latina, que será instalado em São Paulo a partir de março de 2026.

A estrutura, localizada no complexo Parque da Cidade, será o terceiro centro global da companhia, depois da Espanha e da China, e deve funcionar como hub estratégico para pesquisa in vivo, inovação aberta e aceleração de lançamentos no setor de beleza.

O investimento integra os R$ 150 milhões previstos para o Brasil nos próximos três anos, destinados a ampliar atividades de P&D local e acelerar o crescimento regional. Segundo Bernardo Medeiros, vice-presidente da Lubrizol América Latina e vice-presidente global da divisão Life Science, a iniciativa reforça a aposta no Brasil como mercado-chave.

“O Beauty Research Institute representa um compromisso significativo com a inovação no Brasil. Ao unir nossa experiência à de nossos parceiros, criaremos soluções inovadoras alinhadas às necessidades locais e com velocidade de chegada ao mercado”, afirma Medeiros.

Brasil no mapa global da beleza

A escolha do país não foi por acaso. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial em cuidados capilares e ocupa posição de liderança global em produtos corporais, de acordo com a Euromonitor. Na América Latina, responde por 45% da receita do setor. Além disso, há previsão de crescimento de 14% em haircare e 11,5% em skincare até 2030.

Outro diferencial é a diversidade étnica e de tipos de pele e cabelo da população brasileira, o que torna o país um laboratório natural para desenvolvimento de produtos globais. Medeiros destaca ainda a vantagem competitiva da complementaridade entre os institutos da Lubrizol em diferentes hemisférios:

“São Paulo permitirá pesquisas durante todo o ano que se somam às da Espanha e da China, trazendo insights de estações opostas e acelerando o time-to-market,” diz o executivo.

Inovação aberta e tecnologias avançadas

O novo instituto integrará tecnologias de ponta, como o ForeSee Lab, plataforma baseada em inteligência artificial que analisa tendências globais e insights de consumo para orientar o desenvolvimento de ingredientes.

A estratégia também inclui parcerias com universidades e centros de pesquisa, além da ampliação de colaborações já em curso, como a feita com a Suzano para o desenvolvimento do polímero Carbopol BioSense.

Diferente das outras unidades, São Paulo será o único site da Lubrizol a concentrar o laboratório de aplicações e o Instituto de Pesquisa em um mesmo espaço, promovendo sinergia entre equipes técnicas e clientes.

Contexto global da Lubrizol

Fundada em 1928, a Lubrizol está presente em mais de 100 fábricas e escritórios pelo mundo, com mais de 7.000 funcionários. A companhia atua em soluções químicas sustentáveis aplicadas à mobilidade, ao bem-estar e à vida moderna.

Com o novo centro em São Paulo, a multinacional não apenas reforça sua presença na região, mas também posiciona o Brasil como protagonista em pesquisa e desenvolvimento no setor de beleza — uma indústria cada vez mais movida por inovação, diversidade e velocidade de lançamento.