Gesuas lidera ranking de scale-ups mais inovadoras. Conheça as outras startups selecionadas

A startup mineira Gesuas liderou a primeira edição do Ranking TOP 100 Open Scale-Ups. Criada em Viçosa, a empresa oferece uma ferramenta para gestão de informações de famílias em situação de vulnerabilidade e risco atendidas no Sistema Único de Assistência Social do Brasil (Suas).

A premiação procurou conhecer as open scale-ups que mais inovam em atuação com grandes empresas no país. A startup catarinense de gestão de pessoas Pulses, adquirida pela Gupy em fevereiro, ficou em segundo lugar; e a Aevo, um software de gestão de inovação criado no Espírito Santo, em terceiro.

O ranking foi organizado pela plataforma 100 Open Startups e o resultado foi conhecido na noite desta quarta-feira, 18, em evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A iniciativa contou com a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

“Cada uma das startups e scale ups representa um esforço bem-sucedido de inovação junto às companhias que se abriram para cocriarem juntas”, afirma Bruno Rondani, criador do movimento de open innovation no Brasil e CEO da 100 Open Startups.

Segundo o levantamento, mais de 54.000 contratos foram estabelecidos entre grandes empresas e startups e scale-ups, gerando valores em torno de R$ 6,4 bilhões. O montante representa mais do que o dobro em relação ao obtido no ano passado, R$ 2,7 bilhões, considerando o período de julho de 2022 a junho de 2023.

No total, 4.177 startups e scale-ups fecharam acordos de inovação aberta com corporações em 2023 - no ano anterior, o número ficou em 3.821. As principais categorias de atuação das startups estão relacionadas à inteligência artificial, big data e produtividade.

Conheça todas as 100 scaleups selecionadas: