Gestão no mundo 4.0: o futuro é digital, mas o crescimento continua humano

Por Samara Perez Valadão de Freitas, CEO da Markable Comunicação*

O avanço das tecnologias associadas ao chamado Mundo 4.0 transformou profundamente a forma como as empresas operam, crescem e tomam decisões.

Inteligência Artificial, automação e Machine Learning ampliaram a capacidade de análise, escala e eficiência dos negócios.

No entanto, apesar do ritmo acelerado da inovação, há um ponto que permanece inalterado: a tecnologia é um meio, não o fim da estratégia.

Por trás de qualquer sistema inteligente, ainda existem pessoas definindo prioridades, interpretando dados e tomando decisões.

Empresas continuam sendo estruturas formadas por indivíduos que criam soluções para outros indivíduos.

Por isso, mesmo em um cenário cada vez mais tecnológico, a gestão baseada em pessoas e em relacionamentos bem construídos segue sendo um dos principais vetores de crescimento sustentável e de boa governança empresarial.

É importante deixar claro que não se trata de minimizar o papel da inovação ou questionar os investimentos em tecnologia. Eles são necessários, estratégicos e inevitáveis.

O desafio está em não perder de vista o equilíbrio. Investir em ferramentas sem o mesmo cuidado com gestão de pessoas, comunicação e relacionamento pode gerar eficiência operacional no curto prazo, mas tende a fragilizar reputação, cultura organizacional, experiência do cliente e, consequentemente, o crescimento no médio e longo prazo.

Essa lógica se torna ainda mais evidente no franchising, um segmento que conquistou espaço e relevância para a economia brasileira.

O crescimento das redes de franquias não depende apenas de números, processos ou expansão geográfica, mas da qualidade das relações estabelecidas entre franqueadora, franqueados, colaboradores, parceiros e consumidores finais.

Muito além de métricas

Em um modelo que exige padronização e escala, são justamente os relacionamentos bem geridos que reduzem conflitos, fortalecem a confiança e viabilizam uma expansão estruturada.

Nesse contexto, a comunicação vai muito além de métricas, dashboards e relatórios. Ela envolve expectativas, alinhamento de propósito e decisões de vida de pessoas que enxergam no empreendedorismo uma oportunidade de transformação pessoal e profissional.

Quando a gestão ignora esse fator humano, mesmo a rede mais tecnológica tende a enfrentar desafios de engajamento, retenção e desempenho.

Franquias, e empresas de forma geral, não crescem apenas com automação ou presença digital robusta. Crescem quando existe proximidade, clareza e coerência na relação com seus públicos.

O relacionamento 1:1 segue sendo um elemento central para engajamento, fidelização de clientes e fortalecimento da marca.

Dados são fundamentais para a tomada de decisão, mas são as histórias por trás deles que geram conexão, confiança e valor em um ambiente cada vez mais saturado de informações.

No campo da reputação, essa lógica se repete. Marcas fortes não se constroem apenas com campanhas, algoritmos ou mensagens automatizadas, mas com consistência, credibilidade e relacionamento ao longo do tempo.

A relação com a imprensa, por exemplo, pode começar pelos dados e indicadores, mas são as narrativas humanas, os contextos e os impactos reais que despertam interesse, geram empatia e fazem sentido para a sociedade, e isso exige sensibilidade, escuta ativa e estratégia.

O crescimento de uma empresa, portanto, deve ser entendido como uma operação coletiva. Ele nasce da soma de decisões alinhadas, responsabilidades compartilhadas e relações bem conduzidas entre empresa, clientes, parceiros e mercado.

Assim, apesar de vivermos em um mundo 4.0, são as relações humanas: transparentes, bem geridas e consistentes, que continuam sustentando a expansão, fortalecendo a reputação e garantindo a longevidade dos negócios.

*Samara Perez Valadão de Freitas é jornalista com mais de 20 anos de atuação em Comunicação Corporativa. Integra o programa global 10,000 Women, iniciativa do Goldman Sachs em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Fundadora e CEO da Markable Comunicação, lidera há 14 anos projetos estratégicos de assessoria de imprensa e produção de conteúdo para empresas de diversos segmentos.