Gestão financeira dos MEIs ganha reforço com novas soluções do Mercado Pago

Ferramenta central na rotina dos microempreendedores individuais brasileiros, a tecnologia se tornou fundamental para a gestão financeira de muitas empresas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mercado Pago, que ouviu mais de 3 mil MEIs, 45% dos empreendedores dizem utilizar ferramentas digitais para organizar as finanças. O estudo também mostra que 60% dos MEIs têm contas bancárias diferentes – para separar o dinheiro da empresa e o pessoal –, enquanto 25% tentam fazer essa separação, mas nem sempre conseguem.

Na gestão tributária, os resultados do levantamento mostram avanços, mas também desafios. Enquanto 60% dos MEIs dizem pagar a guia do DAS em dia todos os meses, 34% reconhecem atrasos ocasionais e 7% admitem que o problema ocorre com frequência.

Neste contexto, o Mercado Pago está lançando a emissão e o pagamento da Guia DAS MEI diretamente no aplicativo. "Pensamos em facilitar mais ainda o dia a dia dos empreendedores. Com a nova função, os MEIs podem realizar a emissão e o pagamento da DAS no mesmo ambiente, de forma simples e intuitiva”, explica Daniel Davanço, country head de pagamentos e serviços financeiros para pequenas e médias empresas do Mercado Pago.

A novidade também é uma forma de mostrar que o Mercado Pago está de olho nas necessidades do público. Ainda segundo o levantamento realizado pela empresa, seis em cada 10 microempreendedores garantem que usariam a opção de emitir a guia do DAS e pagá-la diretamente pelo aplicativo do banco (59%).

Processos simplificados e planejamento de futuro

O executivo destaca que o objetivo do Mercado Pago é simplificar processos e eliminar etapas, tudo a fim de tornar a gestão financeira das empresas mais prática. "Com a novas funcionalidade, os pequenos empreendedores podem não só pagar os impostos e se manter adimplentes em alguns cliques, como acompanhar toda a organização financeira da sua empresa diretamente no aplicativo, reunindo todas as informações em um único lugar", explica Davanço.

Além da gestão tributária, muitos MEIs também enfrentam desafios no relacionamento com fornecedores. Pensando nisso, o Mercado Pago também anunciou o Pix Múltiplos, que permite realizar até 15 pagamentos simultâneos a contatos diferentes em uma única operação.

"Hoje, 72% dos MEIs dizem preferir pagar seus fornecedores via Pix, que é um método muito mais simples, barato e ágil, e que pode ser ainda mais rápido para o pagamento de compromissos recorrentes com o Pix Múltiplos”, comenta Davanço.

Com uma gestão mais organizada, os empreendedores conseguem focar no futuro de suas empresas. O levantamento do Mercado Pago indica que 43% dos MEIs conseguem poupar ou investir parte do lucro regularmente com foco no futuro do negócio. No entanto, 29% tentam poupar, mas não conseguem fazê-lo todos os meses, e 23% dizem que não sobra dinheiro para criar uma reserva.

"Começar, mesmo com pouco, já ajuda muito nessa gestão financeira. O Mercado Pago ajuda o empreendedor a separar uma porcentagem das vendas, de maneira automática, em Cofrinhos que rendem até 115% do CDI, com liquidez imediata e rendimentos disponíveis a partir do primeiro dia. Qualquer real a mais valerá muito mais no longo prazo”, indica Davanço.