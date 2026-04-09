Gerdau lança a NewEco linha de aço com baixa emissão de carbono para acelerar a descarbonização

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, apresenta ao mercado a Gerdau NewEco, uma solução de aço com baixa emissão de carbono desenvolvida para apoiar clientes que buscam avançar em suas jornadas de descarbonização e fortalecer sua competitividade em um cenário de transição para uma economia de baixo carbono. Com o lançamento da nova linha, a empresa passa a oferecer um portfólio completo de produtos com menor pegada de carbono para os setores consumidores de aço, como o automotivo, indústria e construção.

“A Gerdau NewEco foi desenvolvida para oferecer aos nossos clientes uma solução que contribuirá com a descarbonização de seus projetos, iniciativas e produtos finais com foco em competividade e sustentabilidade. Assim, a Gerdau reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de sua cadeia de valor, assegurando aos clientes a oportunidade de estarem bem-posicionados no mercado frente a uma busca por uma economia de baixo carbono”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Os aços da linha Gerdau NewEco são produzidos a partir de sucata ferrosa, reforçando o compromisso da empresa com a economia circular e a reciclagem. Atualmente, cerca de 70% do aço produzido pela Gerdau tem como base a sucata, e a companhia recicla aproximadamente 10 milhões de toneladas de sucata por ano, sendo uma das maiores recicladoras da América Latina. Além disso, a produção do aço Gerdau NewEco é garantida por energia elétrica proveniente de fontes 100% renováveis, o que contribui de forma significativa para a redução das emissões de gases de efeito estufa ao longo do processo produtivo.

Sucata: usada como matéria-prima, é a base da matriz produtiva da Gerdau NewEco (Gerdau/Divulgação)

A intensidade de emissões dos produtos Gerdau NewEco é medida por meio de metodologia alinhada às melhores práticas do setor mundial do aço, com dados auditados por terceira parte, assegurando transparência, clareza e confiança para os clientes na tomada de decisão.

“Com a linha de produtos Gerdau NewEco, a empresa reforça seu compromisso com as mudanças climáticas e com a geração de crescimento econômico sustentável, oferecendo ao mercado soluções em aço que unem qualidade e resultados concretos”, afirma Cenira Nunes, gerente geral de meio ambiente da Gerdau.

NewEco: nova linha da Gerdau será produzida com matriz energética 100% renovável (Gerdau/Divulgação)

Resultado de uma matriz produtiva sustentável principalmente baseada no uso da sucata como matéria-prima, a Gerdau possui atualmente uma das menores intensidades de emissão de gases de efeito estufa da indústria do aço, o que representa cerca de metade da média global do setor, segundo dados da Associação Mundial do Aço (worldsteel). A companhia possui, atualmente, uma das menores intensidades de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e) do setor, de 0,85 t de CO₂e por tonelada de aço (escopos 1 e 2). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço.

A linha de produtos Gerdau NewEco pode ser encontrada no Gerdau Mais, plataforma de negócios da Gerdau.