Gerdau faz parceria para geração de energia solar nos Estados Unidos

A Gerdau fechou uma parceria com a americana 174 Power Global, de energia solar, para a construção de uma usina com capacidade de geração de 80 megawatts (MW) no Texas. Com 231.000 painéis solares, o sistema fornecerá energia diretamente para a unidade de aço da siderúrgica gaúcha em Midlothian.

“Os produtos da nossa usina em Midlothian já são produzidos a partir de sucata metálica 100% reciclada. O desenvolvimento e a utilização de energia verde são formas inovadoras de aumentarmos nossas contribuições ambientais”, afirma Chia Yuan Wang, presidente da Gerdau Aços Longos América do Norte.

As duas empresas anunciaram nesta terça-feira, 02, a celebração de um contrato de aquisição de energia (Power Purchase Agreement – PPA, na sigla em inglês), com prazo de 20 anos. O valor do investimento não foi revelado.

O projeto solar da Gerdau é adjacente à usina de aço da companhia localizada na cidade de Midlothian, e ocupará aproximadamente 30 hectares.

Segundo a siderúrgica, o projeto compensará as emissões médias de mais de 13.000 residências do Texas e deve gerar mais de 200 empregos na construção civil e 19 milhões de dólares em receita fiscal pelos próximos 30 anos.

A usina de Midlothian produz aço desde 1975. A construção da unidade solar da Gerdau deve começar no final deste ano, e a expectativa é que seja concluída no fim de 2021.

O movimento acontece em meio ao aumento expressivo dos investimentos em energias renováveis. Empresas de diversos setores apostam na tendência, enquanto os combustíveis fósseis perdem espaço na matriz energética global.