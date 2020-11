General Motors tem lucro de US$ 4,05 bilhões no 3º trimestre, alta de 72%

A General Motors (GM) divulgou nesta quinta-feira, 5, que teve lucro líquido de US$ 4,05 bilhões no terceiro trimestre de 2020, equivalente a US$ 2,78 por ação. O resultado é 72% maior do que o ganho de US$ 2,35 bilhões, ou US$ 1,60 por ação, obtido em igual período do ano passado. Com ajustes, o lucro por ação da montadora americana entre julho e setembro foi de US$ 2,83, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,38.

Já a receita da GM totalizou US$ 35,48 bilhões no último trimestre, ficando ligeiramente acima das vendas de US$ 35,47 bilhões registradas no mesmo intervalo de 2019 e superando também o consenso da FactSet, de US$ 35,43 bilhões.

As vendas da GM nos EUA e na China estão se recuperando de forma mais rápida do que se previa, segundo o diretor financeiro interino da empresa, John Stapleton. Apenas na China, houve salto anual de 12% nas vendas.

Às 10h05 (de Brasília), a ação da GM saltava 5,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

* Com informações da Dow Jones Newswires