Gaste 4 horas por ano nisso, se quiser aprender o que os grandes executivos sabem sobre dinheiro

Jim Cramer, investidor veterano, tem um conselho direto para quem quer construir riqueza: compre, estude e mantenha boas ações, mas só se estiver disposto a fazer a lição de casa.

Em seu livro "Como Ganhar Dinheiro em Qualquer Mercado", Cramer defende que metade da carteira deve estar em fundos de índice, e o restante em ações de empresas com potencial de crescimento.

A chave, segundo ele, é acompanhar de perto cada uma delas. As informações são da CNBC Make It.

“Se você não pode gastar quatro horas por ano pesquisando sobre uma ação, não deveria possuir ações individuais”, afirma.

Compre e estude

Cramer vai além da velha máxima “compre e segure”.

Ele propõe o que chama de “compre e estude”, ou seja, investir apenas em empresas que você conhece e acompanha de perto.

Assistir ou ler as teleconferências de resultados trimestrais, entender as estratégias dos executivos e acompanhar os fundamentos, como fluxo de caixa e margens de lucro, são passos importantes para avaliar se a tese de investimento ainda faz sentido.

“Você precisa ter curiosidade, use os produtos, entenda o negócio e acompanhe o desempenho”, traz Cramer.

Investir dá trabalho e é isso que o torna valioso

Para ele, o maior erro do investidor é o comodismo. Comprar ações sem entender o que há por trás delas é uma aposta, não um investimento.

Já quem estuda as empresas que possui tem uma vantagem decisiva: quando o preço cai, sabe identificar se é uma oportunidade ou um alerta.

“Quando as ações caem — e vão cair —, o investidor curioso compra mais, porque confia na história”, explica.

Essa é a diferença entre reagir ao mercado e agir com inteligência financeira, uma competência cada vez mais estratégica no mundo corporativo.

O que isso ensina sobre finanças corporativas

A mensagem de Cramer vai além da bolsa,: é uma lição sobre gestão financeira estratégica.

Assim como um investidor precisa acompanhar seus ativos, um líder corporativo precisa entender os números, as margens e os indicadores que movem sua empresa.

Tomar decisões baseadas em dados, e não em instintos, é o que diferencia executivos comuns de líderes de alta performance.

