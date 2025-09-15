Gabriel Farrel, fundador da pizzaria Borda e Lenha, morre em salto de paraquedas no Rio

O empresário Gabriel Farrel, 31, fundador da pizzaria Borda e Lenha, morreu neste domingo, 14, após um acidente durante um salto de paraquedas na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Civil, Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não abriu como esperado. A queda foi fatal.

Engenheiro de formação, Farrel iniciou a carreira empreendedora com uma pizzaria móvel e fundou, em 2018, a rede Borda e Lenha. O negócio ganhou projeção nacional em 2020, ao receber investimento no programa Shark Tank Brasil.

Fora do ambiente empresarial, o fundador da Borda e Lenha era ativo nas redes sociais, onde reunia mais de 60 mil seguidores. Compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registros de aventuras com esportes radicais, como paramotor e base jump.

No último vídeo postado, no sábado, 13, Farrel aparece correndo com o cachorro ao nascer do sol na Praia de São Conrado. A legenda dizia: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”. A publicação passou a receber homenagens de amigos e seguidores.

Artistas também lamentaram a partida precoce do empresário. O cantor Xamã escreveu estar “sem acreditar”, enquanto Alan Bernardes destacou a alegria contagiante de Farrel, descrevendo-o como um irmão de vida. Familiares também prestaram tributos, entre eles a cunhada Renata Adgate, que ressaltou a importância dele para a família e afirmou acreditar que agora ele está sendo cuidado por Deus.

De pizzaria móvel à rede nacional

A trajetória empreendedora de Farrel começou em 2016, quando decidiu abandonar a faculdade de engenharia para investir numa pizzaria de forno a lenha. Com um investimento inicial de R$ 5 mil, ele adaptou uma caminhonete e passou a vender pizzas em eventos e festas.

Após anos de sucesso itinerante, Farrel inaugurou a primeira loja da Borda & Lenha em Botafogo (RJ), com foco em delivery, uma decisão estratégica que antecipou tendências do setor de alimentação. Dois amigos se juntaram ao projeto e abriram as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca.

O grande impulso da marca veio em 2020, com a participação no programa Shark Tank Brasil. Na ocasião, Farrel atraiu o interesse do ator e empreendedor Felipe Tito e do empresário José Carlos Semenzato, fundador da holding SMZTO, que se tornaram sócios da rede e ajudaram a estruturar a expansão nacional.

Hoje, a Borda & Lenha soma mais de 50 unidades, dois centros de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica em São Paulo, responsável por produzir cerca de 70 mil massas de pizza por mês.

O investimento inicial para abrir uma franquia da Borda & Lenha parte de R$ 160 mil, com operação simplificada e enxuta, baixo número de funcionários e foco em delivery. Um dos diferenciais da rede é o cardápio personalizável: os clientes podem escolher entre duas massas (artesanal ou crocante) e até 25 toppings para montar sua própria pizza.

*Com informações do jornal O Globo