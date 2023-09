Futuro do trabalho será moldado por tecnologia, inclusão e sustentabilidade

O cenário de trabalho tem passado por transformações significativas nas últimas décadas. Mudanças geracionais trouxeram novas perspectivas e expectativas. Comportamentos evoluíram, priorizando flexibilidade e propósito.

E, como se não bastasse, fatores externos, como a pandemia da COVID-19, aceleraram a necessidade de adaptação das empresas. Em meio a esse turbilhão de mudanças, como as organizações podem se preparar para o futuro?

Daniel Hoe, diretor de marketing da Salesforce para a América Latina, nos dá algumas pistas. "O trabalho remoto veio para ficar", dispara. Uma afirmação que ressoa com a experiência de muitos durante os tempos de isolamento. E ele vai além: "As empresas ágeis, que souberam se adaptar, estão liderando o mercado. Aqueles que hesitaram? Estão correndo atrás do prejuízo."

A tecnologia, claro, é protagonista nesse cenário. A Salesforce, gigante do CRM, não apenas observa, mas também atua ativamente nessa transformação. "A inteligência artificial não é mais uma opção, é uma necessidade", pontua Hoe. E o motivo? Personalização. "Com a IA, podemos entender e atender o cliente como nunca antes."

Mas não é só de tecnologia que se constrói o futuro. Hoe faz questão de destacar o humano por trás dos números. "Precisamos cuidar de quem faz a engrenagem girar: nossos funcionários." Para ele, ambientes flexíveis e inclusivos não são apenas desejáveis, são essenciais. "Diversidade não é só um termo bonito. É sinônimo de inovação e resiliência."

E o planeta em meio a tudo isso? "Sustentabilidade deixou de ser um diferencial e se tornou um dever", afirma Hoe. Ele nos lembra da responsabilidade corporativa diante dos desafios ambientais, citando o compromisso da Salesforce com a neutralidade de carbono.

Ao final da conversa, uma certeza se destaca: tecnologia, inclusão e sustentabilidade são os pilares do futuro do trabalho. E como bem sintetiza Daniel Hoe, "quem não abraçar essa tríade, ficará para trás".