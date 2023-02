Para acelerar mercado de carbono, Fundo Vale e Quintessa buscam projetos "verdes" para apoiar

A Quintessa, aceleradora de impacto positivo, e o Fundo Vale estão lançando um programa para acelerar e fomentar o mercado de carbono no Brasil. O objetivo é encontrar iniciativas com potencial de gerar impacto socioambiental positivo neste mercado. As inscrições vão até esta quinta-feira, 16.

O programa, que leva o nome de Desafios Floresta & Clima - Edição Carbono, vai acelerar até seis iniciativas inovadoras que atendam a desafios da cadeia de carbono florestal. A ideia é fomentar negócios que cooperem para a promoção do desenvolvimento sustentável e acelerem o mercado de carbono no Brasil, de forma direta ou indireta.

Como funciona

As iniciativas selecionadas passarão por um programa de aceleração coordenado pelo Quintessa, com duração de seis meses. Ao final do período, que contará com acompanhamento individual e mentorias, os projetos selecionados também vão receber um diagnóstico sobre a saúde do negócio e um plano de aceleração para o projeto.

Os desafios propostos para o programa estão separados em dois eixos:

Indireto , para soluções que atuem ao longo da cadeia agroflorestal, e que impactem o mercado de carbono indiretamente;

, para soluções que atuem ao longo da cadeia agroflorestal, e que impactem o mercado de carbono indiretamente; Direto, para soluções que tragam benefícios de forma direta ao mercado de carbono, da geração de créditos a ao monitoramento de um projeto florestal.

Para o eixo Indireto, o programa busca soluções como:

fornecimento de insumos para sistemas agroflorestais

formação técnica para atores da cadeia de carbono

garantia de posse e uso da terra

comercialização de produtos agroflorestais.

Já no eixo Direto, a busca é por empresas que desenvolvam soluções de

monitoramento de projetos de créditos de carbono

gestão de projetos de crédito de carbono

financiamento de projetos de crédito de carbono,

acesso ao mercado de carbono

redução de risco de projetos de crédito de carbono

Quem pode participar

Para se inscrever no desafio empresas em estágio inicial em busca de validação de seus projetos. Contudo, empresas maduras que precisem de apoio para escalar soluções prontas também podem participar.

Para o programa, serão aceitas inscrições de soluções criadas por diferentes perfis de organização, como startups, ONGs, cooperativas, grandes organizações. O único critério é o da sustentabilidade financeirado projeto.

Como se inscrever

Interessados podem se inscrever pelo site do Desafio da Floresta e Clima. As inscrições estão abertas até 16 de fevereiro de 2023.