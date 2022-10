Fundo Soberano do ES anuncia mais 4 investimentos; veja quais são as empresas

A TM3 Capital, gestora do FUNSES1, divulgou nesta quinta-feira (27) as quatro startups selecionadas para o segundo Batch do programa de aceleração do FUNSES (Fundo de Investimentos em Participações criado com recursos do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo). Com investimento total de R$ 2 milhões, a rodada escolheu as empresas de tecnologia SwitchApp, Fisarmonica, Lau Fintech e Eva.

Além do aporte financeiro, o fundo oferece um processo de aceleração que será executado pela ACE Startups. Com a iniciativa, as empresas terão acesso a uma rede de mentores ao longo de quatro meses, reunindo profissionais de áreas como contábil, produto, gestão, marketing & vendas, jurídico e fundraising.

O que fazem as empresas e quanto receberá cada uma

A EVA é uma plataforma no-code de digitalização de jornadas de colaboradores e recebeu R$ 800 mil

A Fisarmonica é plataforma web de ensino de música com metodologia própria de ensino que trabalha com trilhas personalizadas. Na distribuição dos recursos, ficou com R$ 500 mil

A SwitchApp é um marketplace de serviços que se propõe a conectar pequenas e médias empresas a profissionais capacitados sob demanda. Receberá R$ 400

A Lau Fintech utiliza da hiperautomação e inteligência de dados para oferecer compliance de serviços assistenciais e de facilities as a service . Obteve R$ 300 mil

Como funciona o fundo

O Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (FUNSES) foi criado em 2019 e usa recursos oriundos da exploração de petróleo. Tem como propósito contribuir para a atração de novos negócios, gerar emprego e renda para a população local.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Em 2021, o Governo do Espírito Santo direcionou os recursos para o Bandes, banco de desenvolvimento do estado e responsável por estruturar o edital de criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP). Isso deu vazão à criação FUNSES1, programa que foca em empresas de tecnologias.

Para que concorrer ao investimento, as startups precisam cumprir com pelo menos um dos três critérios básicos: empresa criada no Espírito Santo, tenha ou venha a ter investimentos no Estado do Espírito Santo e empresa que tenha sede fiscal no ES.

Em janeiro de 2023, o Fundo deve abrir novas inscrições para o programa, cujo objetivo é acelerar 50 empresas em 5 anos. Com 8 meses de atividade, já selecionou 7 empresas. No primeiro batch, há dois meses, foram anunciadas as três primeiras: Actiz, R$ 600 mil, Takeat, com R$ 400 mil e Converta, R$ 300 mil.



Leia também:

Após ouvir muitos "não", ele montou um negócio que investe R$ 115 milhões em energias renováveis

Ele já fez bico num lava-jato. Hoje, ergue imóveis de luxo na Bahia e tem R$ 1,5 bilhão em terrenos

Após aporte de R$ 260 milhões, Cortex adquire Geofusion e amplia modelo de inteligência de dados