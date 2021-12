"Nós acreditamos que é possível fazer o desenvolvimento das comunidades da Amazônia mantendo a floresta em pé”. A afirmação, de Joanita Maestri Karoleski, presidente do Fundo JBS pela Amazônia, diz muito sobre a criação da associação civil sem fins lucrativos dedicada a fomentar e financiar ações que contribuam com o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, o maior do país.

Andrea Azevedo, diretora do Fundo, ressalta que o Fundo JBS pela Amazônia é aberto à participação de outras empresas. "Um Fundo como esse tem de trabalhar para que as coisas tenham escala, replicabilidade", diz Andrea. (Assista ao vídeo completo).

Inicialmente, seis projetos estão sendo apoiados com os recursos do Fundo. Um deles atende a cadeia do cacau, com 1.500 famílias recebendo assistência técnica e acesso a crédito; outro visa às cooperativas que fazem o manejo sustentável do pirarucu e de outros pescados da região; e um terceiro envolve a geração de valor para a cadeia do açaí, com a participação de economias comunitárias inclusivas por meio de seis organizações.

As outras três iniciativas incluem acesso ao crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para 2.500 famílias desenvolverem seus negócios na região; aceleração de seis startups de bioeconomia e infraestrutura necessária na Amazônia; e uma parceria com a Embrapa para o desenvolvimento de cadeias e identificação de espécies que sequestrem mais carbono na região, para uso em projetos de soluções baseadas na natureza. Confira, no vídeo acima, mais detalhes sobre o Fundo JBS pela Amazônia.