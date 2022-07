RX Ventures, fundo de investimentos da Renner, anuncia aporte em plataforma phygital

O RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) lançado pela Renner em março deste ano, anuncia nesta quinta-feira, 28, o seu primeiro investimento na startup Logstore, dedicada ao desenvolvimento de soluções de tecnologia para o varejo. O aporte minoritário, que não teve o valor divulgado, foi feito em uma rodada liderada pela Domo Invest.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Fundada em 2017 por Helson Santos e Diego Dias, a plataforma phygital da Logstore fornece recursos para as empresas que buscam realizar vendas com entrega ou retirada a partir de suas lojas e para que possam gerenciar todo o ciclo de vida dos pedidos em uma única solução global.

As soluções permitem que os atendentes das lojas recebam automaticamente, por meio de um aplicativo, os pedidos gerados pelo e-commerce e localizem os produtos no ponto de venda. Com o auxílio de um roteirizador, as soluções agilizam o processo de entrega de pedidos que não usam o estoque dos centros de distribuição.

A plataforma já atende mais de 500 mil pedidos por mês e tem no portfólio clientes como Vivara, Leroy Merlin, Grupo Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco e Grupo Mundial Mix.

“O potencial de transformação nas operações de varejo representado pela Logstore justifica o investimento, pois a estratégia do RX Ventures é estimular a inovação em todo o ecossistema de moda e lifestyle”, explica Guilherme Reichmann, diretor de estratégia e novos negócios da Lojas Renner.

A Logstore e a Domo, que já havia realizado um aporte inicial na startup, acreditam que a entrada estratégica da Lojas Renner nesta rodada, como líder do varejo de moda no país, pode contribuir com o crescimento e a capacidade de geração de valor da investida.

“Nós temos como propósito aumentar cada vez mais o engajamento entre marcas e consumidores. Acreditamos que a experiência qualificada e o alto nível de serviço de entrega fazem com que a jornada do consumidor seja eficiente e prazerosa. O investimento do RX Ventures nos aproxima de um dos principais varejistas da América Latina, além de abrir portas no mercado de moda, um dos maiores segmentos do e-commerce no mundo, e nos permitirá acelerar a estratégia de expandir a tecnologia da Logstore para o mercado Latam”, diz o CEO e cofundador da startup, Helson Santos.

VEJA TAMBÉM:

FinanZero, de empréstimos online, capta R$ 22 mi e cresce com crédito até a negativados

Economia prateada: 49% dos empreendedores brasileiros têm mais de 50 anos

Salário dos CEOs brasileiros ultrapassou R$ 1,1 bilhão em 2021; veja ranking

Movimentação financeira das PMEs caiu 4,4% em junho, mostra IODE-PMEs