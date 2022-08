Fundo canadense CDPQ, dono de portfólio de US$ 365 bi, está otimista com o Brasil

Um dos maiores fundos globais de investimento em ativos da economia real, como projetos de infraestrutura e real estate, o canadense CDPQ tem novo country head para o Brasil.

Eduardo Farhat, na casa desde 2019 sendo o responsável pelos investimentos do fundo em infraestrutura, agora será o principal executivo do fundo para o Brasil.

O executivo terá como responsabilidade posicionar o CDPQ como parceiro em todas as classes de ativos e representar a instituição junto à comunidade financeira, empresarial e autoridades como governo e órgãos reguladores.

O que faz o CDPQ

Com mais de US$ 365 bilhões em investimentos pelo mundo, dos quais US$ 7 bilhões no Brasil, o CDPQ foi criado em 1965 como Caisse de Dépôt et Placement du Québec (daí a sigla CDPQ), um investidor institucional montado a partir dos recursos de aposentadoria e de seguridade da província do Québec, no Canadá.

Com escritório em São Paulo desde 2018, o CDPQ tem participação em ativos de infraestrutura relevantes no país, entre eles:

Ivanhoé Cambridge , desenvolvedora de projetos de real estate e uma das acionistas da administradora de shopping centers Ancar Ivanhoé, dona do Conjunto Nacional de Brasília, shoppings Nova Iguaçu e Nova América, no Rio, e Golden Square no ABC Paulista

Quais são os planos para o Brasil

“O Brasil é um mercado-chave para o CDPQ, particularmente o setor de infraestrutura. Estou muito motivado pela oportunidade de aumentar ainda mais nossa presença e implementar nossa estratégia de investimento comprometida com um mundo cada vez mais sustentável”, diz Farhat.

“O CDPQ é um dos principais investidores institucionais globais. Olhamos para um horizonte de longo prazo nos países em que investimos. No Brasil, não é diferente. Estamos otimistas com as oportunidades do país”, diz ele, elencando setores como o de infraestrutura logística, real estate, óleo e gás como apostas do fundo no país nos próximos anos.

Quem é Eduardo Farhat

Eduardo Farhat tem mais de 20 anos de experiência em investimentos alternativos e ativos reais. Antes de ingressar no CDPQ em 2019, foi um dos sócios-fundadores da InfraVestor Capital, empresa de investimentos local especializada em investimentos em infraestrutura.

Também trabalhou por quase uma década na Darby Private Equity, mais recentemente como diretor-geral no escritório de São Paulo, gerenciando investimentos no setor de infraestrutura, incluindo energia eólica e hidrelétrica, portos e petróleo e gás.

Previamente, atuou em Corporate Recovery Services na KPMG no Brasil e no fundo de private equity Southern Cross na América Latina. Eduardo iniciou sua carreira profissional na McKinsey onde trabalhou nos escritórios do Brasil, Suécia e Espanha.

