Fundador do Tinder aposta em 'negócios chatos' e movimenta nova fronteira das finanças

A lógica que dominou o mercado de startups na última década começa a dividir espaço com uma estratégia mais previsível e orientada a fluxo de caixa.

A captação de US$ 5 milhões pela BizScout, plataforma criada por Codie Sanchez, reforça uma mudança relevante no olhar de investidores e profissionais de finanças corporativas sobre geração de valor.

Enquanto empresas de tecnologia enfrentam revisões de valuation em um cenário de juros elevados, negócios tradicionais passam a ocupar posição estratégica nas decisões de investimento. Pequenas e médias empresas com faturamento inferior a US$ 10 milhões representam a maior parte das transações de fusões e aquisições nos Estados Unidos, com mais de 40 mil negociações registradas em 2025.

Esse movimento chama a atenção pela previsibilidade de receita. Diferentemente de startups que dependem de crescimento acelerado e capital constante, empresas como lavanderias, oficinas e distribuidoras operam com fluxo de caixa recorrente e margens consistentes.

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A estratégia por trás dos negócios tradicionais

Codie Sanchez construiu sua tese com base em um princípio simples. Negócios considerados pouco atrativos podem gerar retornos superiores quando bem estruturados. Dados mostram que essas empresas apresentam taxa de sobrevivência significativamente maior do que startups de tecnologia, impulsionadas pela recorrência de clientes e menor exposição a disrupções digitais.

Exemplos práticos reforçam esse cenário. Um lava jato adquirido por US$ 200 mil pode gerar lucro mensal recorrente de US$ 10 mil, com margens entre 30% e 50%. Para o olhar financeiro, trata-se de um ativo com retorno previsível e potencial de alavancagem.

Esse tipo de análise exige profissionais capazes de interpretar indicadores como EBITDA, fluxo de caixa livre e múltiplos de aquisição com precisão. A habilidade de estruturar operações e identificar oportunidades em ativos subvalorizados se torna um diferencial competitivo.

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