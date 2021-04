Fundada por brasileiros nos EUA, fintech Brex recebe aporte de US$ 425 mi

A fintech Brex, fundada por dois brasileiros no Vale do Silício, anunciou nesta segunda-feira, 26, ter recebido um aporte de US$ 425 milhões em sua série D liderada pelo fundo Tiger Global. Na transação, a empresa foi avaliada em US$ 7,4 bilhões, mais do que o dobro do valor recebido na sua rodada série C de US$ 150 milhões feita em meados de 2020.

Além do Tiger Global, entraram na rodada os fundos TCV, GIC, Baillie Gifford, Madrone Capital Partners, Durable Capital Partners LP, Valiant Capital Management e Base10. Os investidores anteriores da companhia, Y Combinator Continuity, Ribbit Capital, DST Global, Greenoaks Capital, Lone Pine Capital e IVP, também acompanharam o aporte.

Além da rodada, a companhia anunciou o lançamento de um novo software de gerenciamento de contas para as empresas clientes. O sistema, que custa US$ 49 por mês, permitirá que os clientes da fintech organizem pagamentos e façam gestão financeira.

Fundada em 2017 pelos sócios Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, a Brex se destacou no mercado americano por oferecer cartões de crédito corporativos para outras startups e empresas de inovação. Entre seus clientes, estão Airbnb e Class Pass.

Antes de ir para os Estados Unidos, a dupla de fundadores havia criado ainda na adolescência a empresa de meio de pagamentos Pagar.me, vendida para a Stone em 2016.