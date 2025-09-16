Fundada em cidade com 8 mil habitantes em SC, Rudnik ganha o mundo e fatura R$ 100 milhões

Vem de Santa Terezinha, um pequeno município com pouco mais de oito mil habitantes, na região do Alto Vale do itajaí, em Santa Catarina, o anúncio do primeiro ecossistema completo de energia solar do país oferecido por uma única empresa.

Com o lançamento, a Rudnik Energia Solar projeta faturamento de R$ 100 milhões este ano, número que a torna referência do setor no país. E também anuncia a sua expansão internacional, com fornecimento de energia sustentável para Guiné-Bissau, na África.

A empresa, com apenas oito anos, acaba de apresentar o conjunto de serviços de toda a cadeia da indústria solar — da importação e logística à engenharia, instalação, monitoramento e suporte pós-venda, com soluções integradas para residências, indústrias, comércio, áreas rurais e postos de recarga de veículos elétricos.

“O propósito é ampliar o potencial transformador da energia limpa, mostrando que Santa Catarina tem capacidade de inovar e de inspirar o mundo nessa área. Estamos dando passos importantes nessa direção: começamos, em agosto, o Programa de Franquias, voltado para integradores solares e, em breve, iniciaremos operações com o Ecoposto Rudnik, intensificando nossa presença em diferentes frentes do mercado”, diz Elcio Rudnik, CEO e fundador.

Certificação AAA

O modelo criado pela Rudnik rompe com o padrão predominante no mercado brasileiro, ainda concentrado na revenda de equipamentos. A companhia estruturou um centro logístico próprio e inaugurou diversas usinas como a usina solar Horizon I, em São José do Cedro, aumentando o poder de compra em larga escala e reduzindo prazos de entrega e instalação.

Até hoje já foram mais de 10 mil projetos instalados, 6 mil sistemas monitorados em tempo real, 307 mil módulos solares implantados e R$ 580 milhões em economia gerada para consumidores.

A Rudnik também figura entre as 14 empresas brasileiras certificadas com nível avançado AAA, em um universo de mais de 25 mil companhias nacionais do setor. A atuação foi chancelada pela Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), maior entidade representativa da área solar e fotovoltaica do país.

Setor em expansão

O avanço da marca catarinense acompanha o crescimento da economia solar no Brasil, que em 2024 atingiu um marco histórico: a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica ultrapassou 40 gigawatts (GW), segundo a Absolar. O total inclui tanto grandes usinas quanto sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Ainda, de acordo com a entidade, desde 2012, essa modalidade de fonte econômica já movimentou mais de R$ 189,4 bilhões em investimentos, gerou aproximadamente 1,2 milhão de empregos verdes e contribuiu com mais de R$ 53 bilhões aos cofres públicos.