Funcionários realizam trabalho 35% mais rápido quando usam esta ferramenta, aponta estudo do MIT

Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial, muito se fala sobre os benefícios que essa tecnologia pode trazer para as empresas e a carreira dos profissionais. Agora, os números comprovaram as percepções.

Uma pesquisa da Universidade de Stanford e do MIT (Massachussetts Institute of Technology) - instituições referência em tecnologia - apontou que o uso da inteligência artificial generativa (como é o caso do ChatGPT) pode aumentar a produtividade em até 14%.

De acordo com os dados, funcionários novos na função a ser realizada concluíram as atividades 35% mais rápido com o uso da IA em comparação com aqueles que não tiveram o suporte da tecnologia.

Os pesquisadores concluíram que a ferramenta melhora o desempenho e a produtividade dos colaboradores e ainda tem a capacidade de aprender com aqueles que estão a mais tempo na empresa. Nesse caso, o conhecimento dos funcionários mais experientes é importante para alimentar o banco de dados e aperfeiçoar a IA.

O estudo também mostrou que o uso da inteligência artificial melhora a satisfação dos clientes com o serviço, o que faz os funcionários ficarem mais tempo em seus cargos, diminuindo a rotatividade.

É por tais benefícios que mais de 75% das empresas já buscam implementar inteligência artificial em seus negócios, como mostrou outro estudo, este feito pelo Fórum Econômico Mundial.

Segundo o levantamento, treinamentos sobre inteligência artificial e big data devem ser priorizados por quase metade (42%) das empresas nos próximos cinco anos.

