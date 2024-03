Funcionário do Deutsche Bank ganhou mais que CEO em 2023

Um funcionário do Deutsche Bank AG ganhou mais de 14 milhões de euros (US$ 15,2 milhões) no ano passado, tornando-o a pessoa mais bem paga do banco alemão em pelo menos uma década. A soma para é a mais alta desde pelo menos 2014, ano em que o banco começou a reportar seus maiores rendimentos a partir de novos requisitos de divulgação. As informações são da Bloomberg.

O segundo banqueiro mais bem pago recebeu menos de 10 milhões de euros (US$ 10,89 milhões), de acordo com o relatório anual do banco publicado nesta quinta-feira (14). O curioso é que o CEO Christian Sewing ganhou 8,7 milhões de euros (US$ 9,47 milhões) no ano passado.

O Deutsche Bank divulgou o enorme pagamento nesta quinta-feira, no mesmo dia em que reportou um corte no seu conjunto de bônus, em razão de um fraco desempenho no seu braço de investimento.

Banco vai organizar venda de títulos para Israel

O Deutsche Bank AG, ao lado de Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, e Goldman Sachs Group, está organizando o acordo de Israel para vender títulos internacionais do governo, os primeiros desde o início da guerra com o Hamas em outubro do ano passado.