FreteBras cria conta digital e vai oferecer crédito a transportadoras

A plataforma online de transporte de cargas FreteBras lançou nesta terça-feira uma conta digital com foco em caminhoneiros, ampliando movimento de fintechs no Brasil que avançam sobre mercados de nicho.

A companhia afirma que garante o recebimento do saldo do frete aos caminhoneiros, eliminando risco de calote. Para os motoristas, as compras feitas com o cartão atrelado à conta da FreteBras terá cashback de 3%.

Já as contratantes dos fretes poderão receber de volta até 1% do valor dos pagamentos feitos pela plataforma.

A iniciativa é parte de uma estratégia para criar um vínculo financeiro com transportadoras, para as quais terá uma linha de 300 milhões de reais para capital de giro até o fim de 2021.

"Por termos um grande conhecimento histórico das empresas e seus volumes de fretes, somos capazes de oferecer taxas competitivas e acessos a linhas de crédito para empresas que possuem muita dificuldade de acessar esse serviço no mercado tradicional", disse em comunicado o chefe de soluções financeiras da FreteBras, Kauê Santos.

Fundada em 2008 em Catalão (Goiás), a FreteBras afirma ter mais de 500 mil caminhoneiros cadastrados e 12 mil empresas assinantes e processa cerca de 48 bilhões de reais em fretes.

O anúncio ocorre em meio ao avanço de plataformas digitais sobre mercados nos quais grande parte das transações financeiras no Brasil ainda é feita de forma rudimentar.

Uma prática comum no setor de transportes é o contratante adiantar ao caminhoneiro parte do valor do frete. O restante, o saldo, na entrega da carga. No entanto, transportadores frequentemente reclamam que esse valor não é pago nos prazos devidos.

Hoje, o Brasil tem cerca de 1,9 milhão de caminhoneiros, segundo dados citados pela VW Caminhões e Ônibus, que na semana passada também anunciou o lançamento de um banco digital voltado a transportadoras e caminhoneiros.